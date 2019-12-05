Пенсии в России вырастут с 1 января 2020 года

В Пенсионном фонде России сообщили, что в 2020 году пенсии будут индексировать с опережением инфляции, пишет "Российская газета".

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% – примерно на тысячу рублей в месяц. В ПФР подчеркнули, что проведут индексацию на месяц раньше определенного законом срока – не с 1 февраля, а с 1 января. В результате средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тыс. рублей.

Пенсии по гособеспечению повысят на 7% с 1 апреля – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Страховые пенсии получают почти 40 млн человек, на это запланировано 7,366 трлн рублей. Пенсии по гособеспечению получают 4 млн работающих и неработающих пенсионеров – на это предусмотрено 584,4 млрд рублей.

Индексация ежемесячной денежной выплаты и денежного эквивалента набора соцуслуг произойдет с 1 февраля. Размер индексации составит 3,8%. По данным ПФР, ежемесячные выплаты и монетизированный соцпакет вместе с пенсией получают 15 млн граждан. Расходы бюджета составят 423 млрд рублей.

В ПФР отметили, что повышение пенсий и пособий пройдет с учетом нового механизма индексации. В начале этого года некоторые пенсионеры с невысокими пенсиями не получили ожидаемую прибавку после индексации, поскольку новый размер выплаты превысил порог прожиточного минимума в регионе, и в результате эти люди лишились соцдоплаты. Позже эту несправедливость поправили и пенсии пересчитали еще раз. В 2020 году такой ситуации не возникнет, уверены в ПФР.

Новый порядок индексации обеспечивает повышение выплат, даже если пенсионеру установлена соцдоплата, компенсирующая разрыв между доходами пенсионера и величиной прожиточного минимума в регионе, где он живет. Также учтены повышенные выплаты сельским пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на селе, с учетом 25% прибавки к фиксированной выплате.