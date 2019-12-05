В Подмосковье мальчика назвали Король Лев

В Наро-Фоминске родители не без чувства юмора выбрали имя своему ребенку, и теперь в Подмосковье живет Король Лев, сообщают в паблике "Типичный Наро-Фоминск".
"Король Лев – это не только персонаж из любимого мультфильма, но и реальный житель нашего округа. Новорожденный Лев с фамилией Король появился на свет в Наро-Фоминском перинатальном центре. Мама получила все необходимые документы для малыша. Надеемся, что Король вырастет мужественным и отважным", – говорится в сообщении.
Местные жители по-разному отреагировали на информацию о мальчике с именем Король Лев. "Что будет дальше? Маугли? Винтик, Шпунтик, Вжик?", "Люди, вы забыли, как пишутся нормальные имена?", "Смело", "Люди решили побить все рекорды отсутствия разума на земле", – написали некоторые подписчики паблика.
Другие встали на защиту родителей: "Нормальные люди параллель не проводят с мультфильмом", "Назвали ребенка обычным именем", "Акуна матата".
Ранее в Наро-Фоминске зарегистрировали мальчика с именем Самонуэль.
Комментарии
А что тут такого? Имя Лев хоть сейчас и стало редким, но имеет право быть. Ну а уж людей с фамилией Король полно.
Ну в самом-то деле - имя такое есть, фамилия такая есть. Лучше уж Король Лев, чем Иванов Натаниэль.
Сянтяу, хасид-хабад!
"для мужественного малыша"
И в чем "мужественность"? какую добродетель он защищает преодолевая страх? У автора проблема с образованием или мозгами?
задразнят в школе/д.саду КороЛевой или КороЛёвой...