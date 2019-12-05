Москвича посадили на 12 лет за то, что он хотел справить нужду в подъезде

Жителя Москвы осудили на 12 лет колонии строгого режима после того, как тот решил справить нужду в подъезде, но был замечен малолетней девочкой, пишет "Комсомольская правда".
16 апреля 2018 года 38-летний мастер по производству ветеринарных препаратов Алексей Бугай пил пиво и гулял по столице. А потом ему захотелось в туалет. Увидел закрывающуюся дверь подъезда и придержал ее, а после зашел внутрь.
Мужчина расстегнул ширинку и только нацелился, как у слышал за спиной голос: "Дядя, что вы делаете?" Алексей рефлекторно обернулся. Девочка опустила глаза, ойкнула, развернулась и убежала.
Камера наблюдения зафиксировала, что 11-летняя девочка и Алексей Бугай вошли в подъезд в 14 часов 40 минут, а выбежали – в 14:41.
"Я сразу застегнулся. Понял, что она тоже испугалась. Продолжать свое дело уже не мог. Неудобно, конечно, вышло, но мне показалось, что дело житейское. Ну и пошел домой", – рассказал мужчина. Через два дня за ним пришли с автоматами.
Суд оценил увиденное ребенком в 12 лет строгого режима. Примечательно, что, как отмечает издание, если бы Алексей изнасиловал и убил девочку, он мог получить примерно столько же, а может, даже и меньше.
Как сообщает телеканал "360", в показаниях девочки четко прослеживается главное – мужчина стоял от нее на расстоянии около метра, в пол-оборота.
В экспертизе состояния ребенка написано: "Нарушений сна, аппетита, настроения не наблюдается. К фантазированию девочка не склонна". Она и на суде подтвердила, что никаких сексуальных действий в отношении нее совершено не было.
В экспертизе мужчины написано: "Склонности к педофилии не выявлено". У него следователи изъяли компьютер, фото и видеоаппаратуру и мобильный телефон. Никаких доказательств его нездоровых сексуальных фантазий и отклонений там найдено не было.
Издание дозвонилось до мамы потерпевшей девочки. Приговор она комментировать отказалась. По ее словам, дочь чувствует себя нормально. После вопроса о наличии у ребенка психологических травм, бросила трубку. "Получается, с девочкой все в порядке. И сейчас, и через несколько дней после происшествия. А Алексей угодил на 12 лет в колонию строгого режима. Вероятно, за то, чего не совершал", – рассказывает телеканал.
Комментарии
наконец то справедливость восторжествовала, отучат сцать где непоподя, хотя срок конечно и большой
но мне показалось, что дело житейское.
Дома сиди пей, все углы с остановками, подъездами изгадили.
Да и правильно сделали! Достали уже эти подъезные сцыкуны и сруны.
Если бы на улице справлял мог бы больше получить, например две девочки увидели и было бы 24 года. Интересно а если в лесу или где нибудь на природе находишься как в такой ситуации поступать, туалетов там нет.
в лесу меньше шанса встретить чужого маленького ребенка
Нормальный человек ни в каком случае не пойдёт справлять нужду в подъезде. Лучше в кустики или за угол забежать))
Согласен.
Ссать по подъездам это не хорошо, хотя для Москвы это нормально.
Ну и срок такой за ссаньё, тож как то не очень.
Да и девочка прям какая то "социально активная" и любопытная....
решил поссать в подъезде,
теперь посидит лет 12 - дело то житейское
и где Навальный? где прочая демшиза? почему не организуют митинги?
какая то "социально активная" и любопытная
что? она специально его подкараулила и дождавшись когда он начал снимать штаты стала рассматривать с интересом?
фига се!
А если девочка забежит случайно или специально в мужской туалет то там тоже всех нужно будет на 12 лет посадить?
Как и всякий человек он подумал: "Зачем я здесь?" И не найдя ответа решил, что просто для того чтобы качественно удовлетворить свои потребности. Первой потребностью было справить нужду. Справление нужды, как оказалось, дело общественно опасное.
Да и к тому же хулиганка здесь железная.
5.12.2019 09:02
- гость -
Ну и срок такой за ссаньё, тож как то не очень.
Вполне нормальный срок. Ещё бы этому столько же дали.
Как говорил Жеглов - наказания без вины не бывает, запомни это Шарапов) но тут даже Жеглов сильно бы удивился.
5.12.2019 09:18
- гость -
он виновен в части желания поссать не в специально отведенном для этого месте
история крайне мутная.
Не найти в Москве где по нужде сходить - надо умудриться. Полно питейных и едальных заведений, и там принято пускать прохожих. Полно общественных пространств с организованными санузлами. Нет, надо ломануться в подъезд, которые в Москве все закрыты, перегорожены шлагбаумами и прочими противотанковыми рвами.
Человек входит, пускай и ребёнок, но он все равно ломится. Потом он опережает ребёнка, забегает на второй этаж хрущёвки и начинает отливать, зная, что снизу идёт девочка, да это и слышно.
Затем зачем эти трогания девочки своими руками? Он так себе дорогу прокладывал? Что за вопросы про квартиру где девочка живет?
Мне эта история в изложении известных журнашлюх из желтушной Камсамолки, не кажется правдивой.
Местный, девочка рассказала ровно то, что увидела. Раздули все взрослые, мамаша, видимо.
Держите свои краники в штанах, ну мало ли что.
Покажу шланг 25-ти летней девочке
Правильно, вот если бы украл миллиард, другой, тогда условкой отделался, а так сиди.
5.12.2019 09:22
ек
Добавлю, он еще и идет следом за ребенком и пытается соврать, что не шел, не видел.
Добавлю, он еще и идет следом за ребенком
Я вчера тоже шла следом за ребенком) 12 лет то за что?
Я вчера тоже шла следом ты дама, тебе можно
пока
вообще кто то сопоставляет размер содеянного с наказанием
5.12.2019 09:50
- гость -
Кто его знает, зачем он там вытащил хозяйство при девочке. Не заметить девочку в подъезде довольно сложно.
5.12.2019 10:03
- гость -
Кто его знает, зачем он там вытащил хозяйство при девочке.
Это такой сорт людей, которым на всех плевать. Если человек допускает справлять нужду в подъезде, то и наличие посторонних, в том числе и девочек, его совершенно не будет напрягать.