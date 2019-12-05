Москвича посадили на 12 лет за то, что он хотел справить нужду в подъезде

Жителя Москвы осудили на 12 лет колонии строгого режима после того, как тот решил справить нужду в подъезде, но был замечен малолетней девочкой, пишет "Комсомольская правда".

16 апреля 2018 года 38-летний мастер по производству ветеринарных препаратов Алексей Бугай пил пиво и гулял по столице. А потом ему захотелось в туалет. Увидел закрывающуюся дверь подъезда и придержал ее, а после зашел внутрь.

Мужчина расстегнул ширинку и только нацелился, как у слышал за спиной голос: "Дядя, что вы делаете?" Алексей рефлекторно обернулся. Девочка опустила глаза, ойкнула, развернулась и убежала.

Камера наблюдения зафиксировала, что 11-летняя девочка и Алексей Бугай вошли в подъезд в 14 часов 40 минут, а выбежали – в 14:41.

"Я сразу застегнулся. Понял, что она тоже испугалась. Продолжать свое дело уже не мог. Неудобно, конечно, вышло, но мне показалось, что дело житейское. Ну и пошел домой", – рассказал мужчина. Через два дня за ним пришли с автоматами.

Суд оценил увиденное ребенком в 12 лет строгого режима. Примечательно, что, как отмечает издание, если бы Алексей изнасиловал и убил девочку, он мог получить примерно столько же, а может, даже и меньше.

Как сообщает телеканал "360", в показаниях девочки четко прослеживается главное – мужчина стоял от нее на расстоянии около метра, в пол-оборота.

В экспертизе состояния ребенка написано: "Нарушений сна, аппетита, настроения не наблюдается. К фантазированию девочка не склонна". Она и на суде подтвердила, что никаких сексуальных действий в отношении нее совершено не было.

В экспертизе мужчины написано: "Склонности к педофилии не выявлено". У него следователи изъяли компьютер, фото и видеоаппаратуру и мобильный телефон. Никаких доказательств его нездоровых сексуальных фантазий и отклонений там найдено не было.

Издание дозвонилось до мамы потерпевшей девочки. Приговор она комментировать отказалась. По ее словам, дочь чувствует себя нормально. После вопроса о наличии у ребенка психологических травм, бросила трубку. "Получается, с девочкой все в порядке. И сейчас, и через несколько дней после происшествия. А Алексей угодил на 12 лет в колонию строгого режима. Вероятно, за то, чего не совершал", – рассказывает телеканал.