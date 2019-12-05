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Новости

Самозанятые пенсионеры получат неожиданную прибавку из-за лазейки в законе

, ИА "Амител"
Государство временно попало в невыгодное положение, но закон вскоре должны поправить
Фото: in-news.ru

Фото: in-news.ru

Выплаты самозанятым пенсионерам продолжат индексироваться, поскольку они считаются неработающими, пишет "Лента.ру".

По закону пенсии работающих пенсионеров, в том числе зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, не индексируются. Вычисляют работающих пенсионеров по страховым взносам, которые платит работодатель или ИП сам за себя. То есть как только взносы начинают поступать, пенсионер теряет право на ежегодную прибавку.

Разъяснение по налоговому режиму размещено на сайте Федеральной налоговой службы.

Однако режим самозанятых не подразумевает уплату таких взносов – соответственно, индексация выплат самозанятым пенсионерам сохраняется.

Однако в ближайшее время такую лазейку в законодательстве должны устранить, пишет BFM. Советник юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов подчеркнул, что при разработке налогового режима не подразумевалось, что работающие пенсионеры перейдут в статус самозанятых, будут платить пониженный налог и вместе с этим получат какие-то дополнительные преференции, связанные с их статусом пенсионера. Государство попало в невыгодное положение, но это временно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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