Варламов включил жилой комплекс в Барнауле в топ самых уродливых зданий России

Российский блогер Илья Варламов опубликовал сотню самых уродливых, по его мнению, зданий в стране. В список попали и два барнаульских жилых дома, построенные в едином стиле.

"Я приготовил для вас нечто ужасное! Сегодня мы будем изучать самые страшные и бездарные здания России. Итак, вы присутствуете на параде архитектурных уродцев, которые своим существованием оскверняют наши города", – написал Варламов.

Барнаул оказался на 92-м месте. Душу блогеру-урбанисту ранил жилой комплекс на проспекте Красноармейском, некоторые жители города называют его "скворечником".

Варламов отметил, что тема уродливых зданий долговечна, поскольку если что-то плохое построили, то очень маловероятно, что это снесут на следующий же день.

"Будет стоять десятилетиями и отравлять городскую среду. От плохой архитектуры не так легко отгородиться, как от плохой музыки или от плохих книг. У архитектуры всегда есть заказчик. И люди, которые сегодня являются заказчиками российской архитектуры, на свои посты попали еще в 90-е годы. Откуда пришли эти люди? Какое у них образование? Хорошо ли они разбираются в искусстве? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на улицах наших городов", – подытожил блогер.