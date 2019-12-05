"Чтоб он сдох!" Интервью Дмитрия Шепелева возмутило отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев на шоу "Осторожно, Собчак!" рассказал, что не знал Жанну как жену и мать, и понятия не имеет, как сложилась бы их семейная жизнь.

"Я знаю ее легкой, нежной, безответственной, влюбленной в жизнь красавицей. Но я ее не знаю как жену и мать", – цитирует его слова woman.ru

Шепелев также поделился нелицеприятными подробностями "войны за внука" после смерти Жанны. Он рассказал, как однажды дед Платона пришел на детскую площадку с пистолетом, а в другой раз – с головорезами. Если бы не его охрана, все могло бы закончиться трагично.

Кроме того, Шепелев проговорил тот факт, что Жанна не общалась с родителями. Эта ситуация сильно возмутила отца певицы, что он даже пожелал ему смерти.

"Чтоб он сдох после таких слов! – сказал Владимир Фриске журналистам Teleprogramma.pro. – Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете. Все, не хочу больше на эту тему говорить".

Сейчас у Шепелева новая возлюбленная, с которой, по его словам, он узнал, что такое семейное счастье.

Жанна Фриске умерла в 2015 году от рака головного мозга. За ее жизнь долго боролись врачи и близкие. Но победить болезнь не удалось.