Четверг, 5 Декабрь, 14:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,19
€ 71,11
Обь
54см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

"Газпром" может отказаться от строительства газопровода в Китай через Алтай

, ИА "Амител"
У маршрута через Алтай есть несколько серьезных минусов
Фото: gazprom.ru

Фото: gazprom.ru

"Газпром" может отказаться от строительства газопровода в Китай через Алтай и реализовать более протяженный транзитный маршрут через Монголию, пишет "Коммерсантъ".

О поддержке этого варианта рассказал премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. "Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я понимаю, что сегодня дан старт началу этого проекта", – сказал он 3 декабря после встречи с премьером Дмитрием Медведевым.

Речь идет об альтернативном маршруте проекта "Алтай" ("Сила Сибири – 2"). Ресурсная база та же – действующие месторождения в Западной Сибири. Согласно задумке, маршрут должен пройти через Горный Алтай в Китай.

Сразу после этого прошла встреча монгольского чиновника с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, где обсуждались перспективы энергетического сотрудничества.

Транзит через Монголию – альтернатива поставок российского газа через Алтай (до 30 млрд кубометров в год). Так называемый западный маршрут обсуждается с начала 2000-х годов. Однако проект до сих пор не реализован, и в 2014 году "Газпром" и китайская CNPC предпочли ему "восточный маршрут" – "Сила Сибири", который запущен 2 декабря.

Отмечается, что у нового маршрута через Алтай есть серьезные минусы. Так, газ придет в малонаселенную западную часть Китая, откуда его придется транспортировать в центр и на восток страны. Также труба технически труднореализуема, поскольку на последнем отрезке пролегает через горный массив. 

Маршрут через Монголию позволит сразу привести газ в Северо-Восточный Китай, в частности в район Пекина, а прокладка газопровода в степи обойдется дешевле. Однако такой вариант означает транзитные риски, которые "Газпрому" прекрасно известны на примере отношений с Украиной и Беларусью.

По оценкам экспертов, на проектирование маршрута может уйти один-два года, на строительство – еще около пяти лет. За это время "Газпром", вероятно, успеет решить проблему ресурсной базы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.12.2019 11:14
- гость -

Да хоть через Магадан, нам всё равно с того газопровода ничего не причитается. Нам-то что?

5.12.2019 11:22
- гость -

11:14
- гость -
Нам-то что?
-----------------
Ну как что, а ПРЕСТИЖ?! Можно гоголем ходить и урчать себе под нос про свою исключительность!

5.12.2019 11:30
- гость -

Это было ясно, кака только Монголия проявила в очередной раз (!) желание...Ведь маршрут через Алтай появился, когда эта страна неожиданно (?) отказалась от своего маршрута. А Газпрому вообще никак до РФ - "ничего личного, только бизнес"!

5.12.2019 11:34
- гость -

11:30
- гость -
А Газпрому вообще никак до РФ - "ничего личного, только бизнес"!

Да, Мюллерпрому пофиг, им даже выгодно возить в Казахию бенз\ДТ и продавать его по 28 рублей..это всё, что нужно знать о расеянскех акцизах.

5.12.2019 11:45
- гость -

Проблемы транзита? а слабо создать сверхскоростную жд магистраль между Китаем и Европой и крутить обе части света сами знаете на чем?

5.12.2019 11:50
- гость -

срок доставки грузового вагона по маршруту Владивосток - Брест (граница с Польшей) - больше полутара месяцев. Полутара месяцев Карл!
Морское судно из Китая в Европу чуть дольше идет но в разы дешевле

5.12.2019 11:51
- гость -

очень рады

5.12.2019 12:00
- гость -

Автор исказил первоисточник:
1. "может отказаться" правильно читать "может ВРЕМЕННО отказаться", Алтай имеет свой вариант жизни (есть еще желание Казахстана пропустит газопровод через свою территорию).
2. "успеет решить проблему ресурсной базы" через Алтай нет проблемы ресурсной базы.

Газопровод принесет деньги в бюджет края и ГА, рабочие места, газификацию населенных пунктов ГА, прямую хорошею дорогу с Китаем и т.д. Он дешевле, короче, эффективнее. Против проплаченые зарубежными грантами эколУХИ.

5.12.2019 12:05
- гость -

5.12.2019 12:00
- гость -

Газопровод принесет деньги в бюджет края и ГА, рабочие места, газификацию населенных пунктов ГА

Мечтать не вредно, но это всё фантазии.

5.12.2019 12:33
- гость -

У нас есть газопроводчик всенародноизбранный, в Кремле сидит. Пусть и разбирается.

5.12.2019 12:42
- гость -

12:00
- гость -
Газопровод принесет деньги в бюджет края
---
А бюджет края отправит их в Москву, а Москва потом решит сколько отдать.

5.12.2019 12:57
Иsтина

Тянуть газопровод через УКОК и через Табын-Богдо-Ола еще тот геморрой, Плюс еще экологи (а вот тут как раз они правы!)

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:02
Со "Сватами" все в порядке: Федор Добронравов раскрыл будущее сериала 1
13:45
Жители барнаульских многоэтажек стали меньше платить за электричество и отопление 1
13:32
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО 0
13:13
Власти Барнаула отказались благоустраивать сквер на площади Октября 7
13:01
От ресничек до одежки – сами: в Барнауле создают кукол по высоким стандартам СССР 0
12:47
Барнаулец с наркотиками и патронами приехал на челябинский вокзал 5
12:34
Свобода и скорость. В "Белокурихе-2" открыли горнолыжный сезон на "Мишиной горе"
Собирайтесь в Белокуриху покорять самый высокогорный лыжный комплекс Алтайского края
12:19
Индекс оливье: новогодний салат за 2019 год подорожал с опережением инфляции 1
12:02
Как избежать катастрофы: ученые сделали фильм о проблемах алтайских лесов 9
11:52
15 лет лишения свободы дали бийчанке за убийство 11-месячной дочери 4
11:41
В Перми почтут память погибших при пожаре в "Хромой лошади" в 2009 году 0
11:29
Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Барнауле 3
11:14
Есть время, чтобы вылечить: на Алтае стали чаще выявлять рак на ранней стадии 4
11:04
"Газпром" может отказаться от строительства газопровода в Китай через Алтай 12
10:54
В алтайском правительстве подтвердили отставку "экономического" министра 11
10:41
Coca-Cola отказывается от акций и скидок 20
10:33
Барнаулец залез в кабину башенного крана и объявил голодовку из-за долгов по зарплате 16
10:18
"Почта России" начала продавать лекарства, которые отпускают по рецептам 5
10:02
Алтайская кукла ручной работы. В нее влюбились Москва и Новосибирск 3
09:41
"Чтоб он сдох!" Интервью Дмитрия Шепелева возмутило отца Жанны Фриске 3
09:21
Варламов включил жилой комплекс в Барнауле в топ самых уродливых зданий России 40
09:09
Самозанятые пенсионеры получат неожиданную прибавку из-за лазейки в законе 0
08:44
Москвича посадили на 12 лет за то, что он хотел справить нужду в подъезде 34
08:14
В Подмосковье мальчика назвали Король Лев 11
07:49
Пенсии в России вырастут с 1 января 2020 года 9
07:25
За тобой следят. Какими уловками пользуются магазины для продаж 16
07:06
Врачи развеяли миф о пользе сауны при похудении 1
06:42
Живые ёлки и неизменные снежные фигуры: как выглядел новогодний Барнаул 30 лет назад 9
06:24
Дождь и мокрый снег обещают 5 декабря в Алтайском крае 1
06:15
Снежколепы, куклы, железная дорога: какие еще подарки ждут алтайские малыши 0
23:46
Виктор Сухоруков призвал навсегда забыть о возможном продолжении фильма "Брат" 1
23:18
Школьника из Челябинска заподозрили в изнасиловании девочки 1
22:45
Онколог рассказал, в каком возрасте нужно проверяться на рак 3
22:25
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе 8
21:44
Ольга Бузова допустила сразу две ошибки в фамилии Льва Лещенко 10
21:15
Минобороны расформирует воинскую часть, где рядовой Шамсутдинов устроил расстрел 3
20:42
РПЦ выступает против закона о домашнем насилии 6
20:15
Люди прыгают из окон. Страшный пожар произошел в здании колледжа в Одессе 4
19:40
"Предатель родины". Актер Певцов попросил Познера уехать из России 20
19:10
На проспекте Космонавтов в Барнауле заработали светофоры и фонари 0
18:30
Какой будет инфляция в конце 2019 года и почему на Алтае подорожала гречка 3
18:01
Обосноваться на Карибах: семь причин получить паспорт за инвестиции 4
17:40
Перинатальный центр "Дар" получил от банка ВТБ 3 млн рублей на новое оборудование 1
17:27
Хочешь долго жить – ешь перец чили: новое исследование ученых 2
17:13
Бывший руководитель УФМС России по Алтайскому краю осужден за взятку рублем и иконами 5
17:06
Этап Кубка России по сноуборду проходит в Барнауле 1
17:01
АлтГУ – в "Первой лиге": российские эксперты оценили опорный вуз 1
16:59
Россиянина осудили за попытку убийства бывшей жены. Он намеренно сбил ее 2
16:45
Двадцать человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Саратове 0
16:37
Надо пахать! Единоросс пожаловался на тяжелую работу депутата 14

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.