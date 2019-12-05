"Газпром" может отказаться от строительства газопровода в Китай через Алтай и реализовать более протяженный транзитный маршрут через Монголию, пишет "Коммерсантъ".
О поддержке этого варианта рассказал премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. "Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я понимаю, что сегодня дан старт началу этого проекта", – сказал он 3 декабря после встречи с премьером Дмитрием Медведевым.
Речь идет об альтернативном маршруте проекта "Алтай" ("Сила Сибири – 2"). Ресурсная база та же – действующие месторождения в Западной Сибири. Согласно задумке, маршрут должен пройти через Горный Алтай в Китай.
Сразу после этого прошла встреча монгольского чиновника с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, где обсуждались перспективы энергетического сотрудничества.
Транзит через Монголию – альтернатива поставок российского газа через Алтай (до 30 млрд кубометров в год). Так называемый западный маршрут обсуждается с начала 2000-х годов. Однако проект до сих пор не реализован, и в 2014 году "Газпром" и китайская CNPC предпочли ему "восточный маршрут" – "Сила Сибири", который запущен 2 декабря.
Отмечается, что у нового маршрута через Алтай есть серьезные минусы. Так, газ придет в малонаселенную западную часть Китая, откуда его придется транспортировать в центр и на восток страны. Также труба технически труднореализуема, поскольку на последнем отрезке пролегает через горный массив.
Маршрут через Монголию позволит сразу привести газ в Северо-Восточный Китай, в частности в район Пекина, а прокладка газопровода в степи обойдется дешевле. Однако такой вариант означает транзитные риски, которые "Газпрому" прекрасно известны на примере отношений с Украиной и Беларусью.
По оценкам экспертов, на проектирование маршрута может уйти один-два года, на строительство – еще около пяти лет. За это время "Газпром", вероятно, успеет решить проблему ресурсной базы.
Комментарии
Да хоть через Магадан, нам всё равно с того газопровода ничего не причитается. Нам-то что?
11:14
- гость -
Нам-то что?
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Ну как что, а ПРЕСТИЖ?! Можно гоголем ходить и урчать себе под нос про свою исключительность!
Это было ясно, кака только Монголия проявила в очередной раз (!) желание...Ведь маршрут через Алтай появился, когда эта страна неожиданно (?) отказалась от своего маршрута. А Газпрому вообще никак до РФ - "ничего личного, только бизнес"!
11:30
- гость -
А Газпрому вообще никак до РФ - "ничего личного, только бизнес"!
Да, Мюллерпрому пофиг, им даже выгодно возить в Казахию бенз\ДТ и продавать его по 28 рублей..это всё, что нужно знать о расеянскех акцизах.
Проблемы транзита? а слабо создать сверхскоростную жд магистраль между Китаем и Европой и крутить обе части света сами знаете на чем?
срок доставки грузового вагона по маршруту Владивосток - Брест (граница с Польшей) - больше полутара месяцев. Полутара месяцев Карл!
Морское судно из Китая в Европу чуть дольше идет но в разы дешевле
очень рады
Автор исказил первоисточник:
1. "может отказаться" правильно читать "может ВРЕМЕННО отказаться", Алтай имеет свой вариант жизни (есть еще желание Казахстана пропустит газопровод через свою территорию).
2. "успеет решить проблему ресурсной базы" через Алтай нет проблемы ресурсной базы.
Газопровод принесет деньги в бюджет края и ГА, рабочие места, газификацию населенных пунктов ГА, прямую хорошею дорогу с Китаем и т.д. Он дешевле, короче, эффективнее. Против проплаченые зарубежными грантами эколУХИ.
5.12.2019 12:00
- гость -
Газопровод принесет деньги в бюджет края и ГА, рабочие места, газификацию населенных пунктов ГА
Мечтать не вредно, но это всё фантазии.
У нас есть газопроводчик всенародноизбранный, в Кремле сидит. Пусть и разбирается.
12:00
- гость -
Газопровод принесет деньги в бюджет края
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А бюджет края отправит их в Москву, а Москва потом решит сколько отдать.
Тянуть газопровод через УКОК и через Табын-Богдо-Ола еще тот геморрой, Плюс еще экологи (а вот тут как раз они правы!)