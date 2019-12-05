"Газпром" может отказаться от строительства газопровода в Китай через Алтай и реализовать более протяженный транзитный маршрут через Монголию, пишет "Коммерсантъ".

О поддержке этого варианта рассказал премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. "Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я понимаю, что сегодня дан старт началу этого проекта", – сказал он 3 декабря после встречи с премьером Дмитрием Медведевым.

Речь идет об альтернативном маршруте проекта "Алтай" ("Сила Сибири – 2"). Ресурсная база та же – действующие месторождения в Западной Сибири. Согласно задумке, маршрут должен пройти через Горный Алтай в Китай.

Сразу после этого прошла встреча монгольского чиновника с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, где обсуждались перспективы энергетического сотрудничества.

Транзит через Монголию – альтернатива поставок российского газа через Алтай (до 30 млрд кубометров в год). Так называемый западный маршрут обсуждается с начала 2000-х годов. Однако проект до сих пор не реализован, и в 2014 году "Газпром" и китайская CNPC предпочли ему "восточный маршрут" – "Сила Сибири", который запущен 2 декабря.

Отмечается, что у нового маршрута через Алтай есть серьезные минусы. Так, газ придет в малонаселенную западную часть Китая, откуда его придется транспортировать в центр и на восток страны. Также труба технически труднореализуема, поскольку на последнем отрезке пролегает через горный массив.

Маршрут через Монголию позволит сразу привести газ в Северо-Восточный Китай, в частности в район Пекина, а прокладка газопровода в степи обойдется дешевле. Однако такой вариант означает транзитные риски, которые "Газпрому" прекрасно известны на примере отношений с Украиной и Беларусью.

По оценкам экспертов, на проектирование маршрута может уйти один-два года, на строительство – еще около пяти лет. За это время "Газпром", вероятно, успеет решить проблему ресурсной базы.