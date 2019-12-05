Индекс оливье: новогодний салат за 2019 год подорожал с опережением инфляции

Новогодний салат оливье в 2019 году обойдется россиянам на 4,6% дороже, чем в 2018-м, сообщает Росстат.

Традиционно это блюдо обсчитывают в расчете на семью из четырех человек. Получилось, что в этом году за "тазик" салата придется отдать примерно 340 рублей.

В рецепт салата, который использует Росстат, входят 500 г консервированных огурцов, 380 г горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 300 г вареной колбасы, 200 г майонеза и 100 г репчатого лука.

Берутся средние цены в магазинах. По данным ведомства, основные ингредиенты за год подорожали, а подешевели только морковка и картошка. Лук подорожал на 10% (24 руб. за 1 кг), вареная колбаса (+6%, 396 руб.), консервированные огурцы и горошек (+6%, 164 руб.), майонез (+5%, 176 руб.), куриные яйца (+1%, 59 руб. за 10 штук). Морковь подешевела на 11% (26 руб. за 1 кг), картофель скинул от стоимости 3% – 20 руб. за килограмм.

При этом в ведомстве говорят о замедлении инфляции до 3,5%. Возможно, будет даже 3% по итогам 2019 года.

Как поясняют эксперты, цена на оливье опережает инфляцию, из-за того что в салат входит меньше десятка ингредиентов, а при расчете показателя инфляции для большей точности учитываются сотни товаров – и продовольственных, и непродовольственных. Кроме того, еда в России быстрее всего дорожает, потому что от многих услуг и товаров можно отказаться, а от "кушать" отказаться не получится.

Напомним, в 2018 году новогодний салат тоже прибавил в стоимости с опережением инфляции, но тогда он подорожал на 4% – меньше на 0,6%.