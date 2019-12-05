Барнаулец залез в кабину башенного крана и объявил голодовку из-за долгов по зарплате

Житель Барнаула, работающий крановщиком в Севастополе, залез в кабину башенного крана и объявил голодовку. Свои действия он объяснил большой задолженностью по зарплате.
По словам мужчины, работодатель ему должен оплатить 190 тысяч рублей за 637 рабочих часов. Прокуратура Севастополя этот факт подтвердила, сообщает издание "Аргументы недели".
На месте происшествия собрались все экстренные службы. Медики разговаривали с барнаульцем по телефону, убеждая спуститься, так как ночью он там просто замерзнет. К вечеру забастовщик поддался на уговоры и слез с крана. Он рассказал, что ему не только перестали платить зарплату, но и лишили жилья. Денег нет даже на еду, что уж говорить о билете домой. По его словам, единственная цель сейчас – вернуть заработанное и уехать к родным в Барнаул.
По словам главврача "Станции скорой помощи", работник абсолютно адекватный и спокойный человек, а на такой шаг его толкнул конфликт с работодателем.
Комментарии
работодатель ему должен оплатить 190 тысяч рублей за 637 рабочих часов
Никто ему и ничего не должен. Сам дурак. Пусть выучит на всю жизнь: Отработал месяц и не получил зарплату, сразу уходи и ищи другую работу.
А преступник, не выплачивающий ему заработную плату, арестован?!
надо больше вваливать миллиардов в эту дыру! крым и севастополь.
Смекалки нет?
Снял движок с крана да продал бы его. А в кабине крана, накакал бы. Да напоследок ваще спалил бы его.
Делов то.
5.12.2019 10:46
- гость -
А преступник, не выплачивающий ему заработную плату, арестован?!
Какой арест? Они даже название фирмы сказать боятся!
5.12.2019 10:59
acdc
И присел лет на 5... Отличный совет!
На фотокарточке Liebherr..неплохой наверное кранчелло?
Вот пример как надо бороться за трудовые права, как вся Европа делает и делала активно с 19 века.
Прославил наш земляк севастополь))
На фотокарточке Liebherr..неплохой наверное кранчелло?
Правильно говорить, фотоснимок. Фотокарточка это фотоснимок перенесённый на бумагу, то есть печатная версия.
12:31
Ага, тебе бы в школу пойти учителем за 12 тысяч, умник.
5.12.2019 12:39
- гость -
А вам бы не плохо в школу подучиться.
5.12.2019 10:59
acdc
Вы очень интересный персонаж. Вашему работодателю с вами повезло, в вас столько скрытых потенциалов. И они наверняка проявятся при определенных обстоятельствах.
А я удивлён как его некоторые здесь ещё не наградили орденом за Мужество и Отвагу)
Тут же обычно отираются идиоты, которые отмазывают, например, рыбака, увившего рыбинспектора. Сказали, что мол довели мужика. А здесь по их логике вообще утренник был, ни вылитого на головы цемента, ни перевёрнутых автомобилей начальства, а он на кране мог бы покуражиться.
13:14
Иди гуляй, училка.
Тут же обычно отираются идиоты,
Ну так иди отсюда!