Четверг, 5 Декабрь, 14:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,19
€ 71,11
Обь
54см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Барнаулец залез в кабину башенного крана и объявил голодовку из-за долгов по зарплате

, ИА "Амител"
Сумма долга составила 190 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Барнаула, работающий крановщиком в Севастополе, залез в кабину башенного крана и объявил голодовку. Свои действия он объяснил большой задолженностью по зарплате.

По словам мужчины, работодатель ему должен оплатить 190 тысяч рублей за 637 рабочих часов. Прокуратура Севастополя этот факт подтвердила, сообщает издание "Аргументы недели".

На месте происшествия собрались все экстренные службы. Медики разговаривали с барнаульцем по телефону, убеждая спуститься, так как ночью он там просто замерзнет. К вечеру забастовщик поддался на уговоры и слез с крана. Он рассказал, что ему не только перестали платить зарплату, но и лишили жилья. Денег нет даже на еду, что уж говорить о билете домой. По его словам, единственная цель сейчас – вернуть заработанное и уехать к родным в Барнаул.

По словам главврача "Станции скорой помощи", работник абсолютно адекватный и спокойный человек, а на такой шаг его толкнул конфликт с работодателем.

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

5.12.2019 10:38
- гость -

работодатель ему должен оплатить 190 тысяч рублей за 637 рабочих часов

Никто ему и ничего не должен. Сам дурак. Пусть выучит на всю жизнь: Отработал месяц и не получил зарплату, сразу уходи и ищи другую работу.

5.12.2019 10:46
- гость -

А преступник, не выплачивающий ему заработную плату, арестован?!

5.12.2019 10:56
- гость -

надо больше вваливать миллиардов в эту дыру! крым и севастополь.

5.12.2019 10:59
acdc

Смекалки нет?
Снял движок с крана да продал бы его. А в кабине крана, накакал бы. Да напоследок ваще спалил бы его.
Делов то.

5.12.2019 11:02
- гость -

5.12.2019 10:46
- гость -
А преступник, не выплачивающий ему заработную плату, арестован?!

Какой арест? Они даже название фирмы сказать боятся!

5.12.2019 11:10
- гость -

5.12.2019 10:59
acdc

И присел лет на 5... Отличный совет!

5.12.2019 11:36
- гость -

На фотокарточке Liebherr..неплохой наверное кранчелло?

5.12.2019 11:53
Читатель

Вот пример как надо бороться за трудовые права, как вся Европа делает и делала активно с 19 века.

5.12.2019 12:09
- гость -

Прославил наш земляк севастополь))

5.12.2019 12:31
- гость -

На фотокарточке Liebherr..неплохой наверное кранчелло?

Правильно говорить, фотоснимок. Фотокарточка это фотоснимок перенесённый на бумагу, то есть печатная версия.

5.12.2019 12:39
- гость -

12:31
Ага, тебе бы в школу пойти учителем за 12 тысяч, умник.

5.12.2019 13:14
Я

5.12.2019 12:39
- гость -
А вам бы не плохо в школу подучиться.

5.12.2019 13:35
- гость -

5.12.2019 10:59
acdc
Вы очень интересный персонаж. Вашему работодателю с вами повезло, в вас столько скрытых потенциалов. И они наверняка проявятся при определенных обстоятельствах.

5.12.2019 13:56
- гость -

А я удивлён как его некоторые здесь ещё не наградили орденом за Мужество и Отвагу)
Тут же обычно отираются идиоты, которые отмазывают, например, рыбака, увившего рыбинспектора. Сказали, что мол довели мужика. А здесь по их логике вообще утренник был, ни вылитого на головы цемента, ни перевёрнутых автомобилей начальства, а он на кране мог бы покуражиться.

5.12.2019 14:03
- гость -

13:14
Иди гуляй, училка.

5.12.2019 14:10
- гость -

Тут же обычно отираются идиоты,

Ну так иди отсюда!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:02
Со "Сватами" все в порядке: Федор Добронравов раскрыл будущее сериала 1
13:45
Жители барнаульских многоэтажек стали меньше платить за электричество и отопление 1
13:32
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО 0
13:13
Власти Барнаула отказались благоустраивать сквер на площади Октября 7
13:01
От ресничек до одежки – сами: в Барнауле создают кукол по высоким стандартам СССР 0
12:47
Барнаулец с наркотиками и патронами приехал на челябинский вокзал 5
12:34
Свобода и скорость. В "Белокурихе-2" открыли горнолыжный сезон на "Мишиной горе"
Собирайтесь в Белокуриху покорять самый высокогорный лыжный комплекс Алтайского края
12:19
Индекс оливье: новогодний салат за 2019 год подорожал с опережением инфляции 1
12:02
Как избежать катастрофы: ученые сделали фильм о проблемах алтайских лесов 9
11:52
15 лет лишения свободы дали бийчанке за убийство 11-месячной дочери 4
11:41
В Перми почтут память погибших при пожаре в "Хромой лошади" в 2009 году 0
11:29
Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Барнауле 3
11:14
Есть время, чтобы вылечить: на Алтае стали чаще выявлять рак на ранней стадии 4
11:04
"Газпром" может отказаться от строительства газопровода в Китай через Алтай 12
10:54
В алтайском правительстве подтвердили отставку "экономического" министра 11
10:41
Coca-Cola отказывается от акций и скидок 20
10:33
Барнаулец залез в кабину башенного крана и объявил голодовку из-за долгов по зарплате 16
10:18
"Почта России" начала продавать лекарства, которые отпускают по рецептам 5
10:02
Алтайская кукла ручной работы. В нее влюбились Москва и Новосибирск 3
09:41
"Чтоб он сдох!" Интервью Дмитрия Шепелева возмутило отца Жанны Фриске 3
09:21
Варламов включил жилой комплекс в Барнауле в топ самых уродливых зданий России 40
09:09
Самозанятые пенсионеры получат неожиданную прибавку из-за лазейки в законе 0
08:44
Москвича посадили на 12 лет за то, что он хотел справить нужду в подъезде 34
08:14
В Подмосковье мальчика назвали Король Лев 11
07:49
Пенсии в России вырастут с 1 января 2020 года 9
07:25
За тобой следят. Какими уловками пользуются магазины для продаж 16
07:06
Врачи развеяли миф о пользе сауны при похудении 1
06:42
Живые ёлки и неизменные снежные фигуры: как выглядел новогодний Барнаул 30 лет назад 9
06:24
Дождь и мокрый снег обещают 5 декабря в Алтайском крае 1
06:15
Снежколепы, куклы, железная дорога: какие еще подарки ждут алтайские малыши 0
23:46
Виктор Сухоруков призвал навсегда забыть о возможном продолжении фильма "Брат" 1
23:18
Школьника из Челябинска заподозрили в изнасиловании девочки 1
22:45
Онколог рассказал, в каком возрасте нужно проверяться на рак 3
22:25
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе 8
21:44
Ольга Бузова допустила сразу две ошибки в фамилии Льва Лещенко 10
21:15
Минобороны расформирует воинскую часть, где рядовой Шамсутдинов устроил расстрел 3
20:42
РПЦ выступает против закона о домашнем насилии 6
20:15
Люди прыгают из окон. Страшный пожар произошел в здании колледжа в Одессе 4
19:40
"Предатель родины". Актер Певцов попросил Познера уехать из России 20
19:10
На проспекте Космонавтов в Барнауле заработали светофоры и фонари 0
18:30
Какой будет инфляция в конце 2019 года и почему на Алтае подорожала гречка 3
18:01
Обосноваться на Карибах: семь причин получить паспорт за инвестиции 4
17:40
Перинатальный центр "Дар" получил от банка ВТБ 3 млн рублей на новое оборудование 1
17:27
Хочешь долго жить – ешь перец чили: новое исследование ученых 2
17:13
Бывший руководитель УФМС России по Алтайскому краю осужден за взятку рублем и иконами 5
17:06
Этап Кубка России по сноуборду проходит в Барнауле 1
17:01
АлтГУ – в "Первой лиге": российские эксперты оценили опорный вуз 1
16:59
Россиянина осудили за попытку убийства бывшей жены. Он намеренно сбил ее 2
16:45
Двадцать человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Саратове 0
16:37
Надо пахать! Единоросс пожаловался на тяжелую работу депутата 14

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.