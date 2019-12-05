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Новости

Барнаулец залез в кабину башенного крана и объявил голодовку из-за долгов по зарплате

, ИА "Амител"
Сумма долга составила 190 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Барнаула, работающий крановщиком в Севастополе, залез в кабину башенного крана и объявил голодовку. Свои действия он объяснил большой задолженностью по зарплате.

По словам мужчины, работодатель ему должен оплатить 190 тысяч рублей за 637 рабочих часов. Прокуратура Севастополя этот факт подтвердила, сообщает издание "Аргументы недели".

На месте происшествия собрались все экстренные службы. Медики разговаривали с барнаульцем по телефону, убеждая спуститься, так как ночью он там просто замерзнет. К вечеру забастовщик поддался на уговоры и слез с крана. Он рассказал, что ему не только перестали платить зарплату, но и лишили жилья. Денег нет даже на еду, что уж говорить о билете домой. По его словам, единственная цель сейчас – вернуть заработанное и уехать к родным в Барнаул.

По словам главврача "Станции скорой помощи", работник абсолютно адекватный и спокойный человек, а на такой шаг его толкнул конфликт с работодателем.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

5.12.2019 10:38
- гость -

работодатель ему должен оплатить 190 тысяч рублей за 637 рабочих часов

Никто ему и ничего не должен. Сам дурак. Пусть выучит на всю жизнь: Отработал месяц и не получил зарплату, сразу уходи и ищи другую работу.

5.12.2019 10:46
- гость -

А преступник, не выплачивающий ему заработную плату, арестован?!

5.12.2019 10:56
- гость -

надо больше вваливать миллиардов в эту дыру! крым и севастополь.

5.12.2019 10:59
acdc

Смекалки нет?
Снял движок с крана да продал бы его. А в кабине крана, накакал бы. Да напоследок ваще спалил бы его.
Делов то.

5.12.2019 11:02
- гость -

5.12.2019 10:46
- гость -
А преступник, не выплачивающий ему заработную плату, арестован?!

Какой арест? Они даже название фирмы сказать боятся!

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