Барнаулец залез в кабину башенного крана и объявил голодовку из-за долгов по зарплате

Житель Барнаула, работающий крановщиком в Севастополе, залез в кабину башенного крана и объявил голодовку. Свои действия он объяснил большой задолженностью по зарплате.
По словам мужчины, работодатель ему должен оплатить 190 тысяч рублей за 637 рабочих часов. Прокуратура Севастополя этот факт подтвердила, сообщает издание "Аргументы недели".
На месте происшествия собрались все экстренные службы. Медики разговаривали с барнаульцем по телефону, убеждая спуститься, так как ночью он там просто замерзнет. К вечеру забастовщик поддался на уговоры и слез с крана. Он рассказал, что ему не только перестали платить зарплату, но и лишили жилья. Денег нет даже на еду, что уж говорить о билете домой. По его словам, единственная цель сейчас – вернуть заработанное и уехать к родным в Барнаул.
По словам главврача "Станции скорой помощи", работник абсолютно адекватный и спокойный человек, а на такой шаг его толкнул конфликт с работодателем.
Комментарии
работодатель ему должен оплатить 190 тысяч рублей за 637 рабочих часов
Никто ему и ничего не должен. Сам дурак. Пусть выучит на всю жизнь: Отработал месяц и не получил зарплату, сразу уходи и ищи другую работу.
А преступник, не выплачивающий ему заработную плату, арестован?!
надо больше вваливать миллиардов в эту дыру! крым и севастополь.
Смекалки нет?
Снял движок с крана да продал бы его. А в кабине крана, накакал бы. Да напоследок ваще спалил бы его.
Делов то.
5.12.2019 10:46
- гость -
А преступник, не выплачивающий ему заработную плату, арестован?!
Какой арест? Они даже название фирмы сказать боятся!