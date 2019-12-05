Есть время, чтобы вылечить: на Алтае стали чаще выявлять рак на ранней стадии

Заболеваемость раком в Алтайском крае растет, но врачи делают все возможное, чтобы диагностировать болезнь на ранней стадии.

За девять месяцев 2019 года в регионе выявлено 9050 первичных случаев злокачественных новообразований. В то время как в прошлом году за аналогичный период диагноз "рак" поставили 7710 пациентам. Одна из причин роста раковых заболеваний – старение населения, пояснили в пресс-службе краевого онкологического диспансера.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что заболеваемость раком в Алтайском крае растет. Онкология чаще выявляется у возрастных пациентов, а наш регион входит в число активно стареющих территорий России", – сказала заместитель главного врача краевого онкодиспансера Алла Федоскина.

Несмотря на рост раковых заболеваний, медики стали чаще их диагностировать на ранней стадии. Это помогает сразу же начать лечение и увеличивает шансы на выздоровление пациентов.

Эту возможность дала программа активного скрининга населения. За девять месяцев текущего года в крае в смотровых кабинетах и на профосмотрах медики обследовали почти 1 млн 300 тыс. человек.