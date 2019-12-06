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Время – деньги: появился еще один способ ускорить подачу такси

, ИА "Амител"
У клиентов сервиса заказа такси "Максим" появилась новая возможность ускорить подачу автомобиля

Если пассажир для заказа такси пользуется приложением, он может контролировать время подачи автомобиля. Для этого "Максим" сделали новую функцию – "аукцион". Приложение автоматически предлагает данную услугу пользователю, если автомобиль долго не назначается на заказ. Далее пассажиру поступают предложения водителей с указанием не только цены, но и марки авто, расстояния и времени подачи. Клиент вправе выбрать наиболее подходящий для себя вариант или продолжить ожидание по цене тарифа. Также пассажир может открыть "аукцион" самостоятельно через диалог "Ускорить поиск". 

Важно, что приложение для водителей фиксирует сделки, оформленные через аукцион, чтобы отследить ценовой ориентир. В дальнейшем это поможет водителям в указании оптимальной стоимости поездки.

Алексей Маркин, директор по развитию регионов "Максима", подчеркивает, что новая услуга – не замена, а дополнение к привычному ценообразованию.

"В некоторых случаях стоимость заказа не удовлетворяет водителей, так как в ней не учтены нюансы вроде отдаленности машины от адреса подачи или высокого спроса", – говорит Алексей Маркин.

Также такси "Максим" предлагает пассажирам отдельную услугу для самостоятельного увеличения стоимости поездки, которое мотивирует водителей быстрее взять заказ.

Пока проект работает в тестовом режиме на территории России и Казахстана. В будущем услугу подключат и в других странах, где работает "Максим".

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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