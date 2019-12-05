15 лет лишения свободы дали бийчанке за убийство 11-месячной дочери

Жительница Бийска признана виновной в убийстве своей 11-месячной дочери. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима.

По данным следствия, 26-летняя мать вела асоциальный образ жизни и выпивала. Так, в один из праздных для нее дней, она вернулась вместе с ребенком домой. Малышка плакала, не могла долго успокоиться. Тогда мать сильно ударила ее по голове, а затем, схватив за ноги, – об стену. Плакать ребенок перестал, а женщина ушла спать.

Утром, увидев, что дочка мертва, бийчанка упаковала ее тельце в пакет, отнесла в подъезд одного из жилых домов наукограда и скрылась.

"В ходе предварительного следствия женщина вину в убийстве признала полностью, рассказав, что желала смерти ребенку, так как дочь мешала ей вести праздный образ жизни и отнимала много сил и времени", – сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Суд вынес приговор по статье "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему". Молодая мать получила 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.