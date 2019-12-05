Барнаулец с наркотиками и патронами приехал на челябинский вокзал

В Челябинске следователи завершили расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 29-летнего жителя Барнаула, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков и боеприпасов, пишет "Уральский меридиан".
"Мужчина был задержан транспортными полицейскими 18 мая. Сработала рамка металлодетектора. Когда сотрудники транспортной полиции предложили мужчине выложить имеющиеся у него металлические предметы, он достал из карманов брюк шесть шприцев с бурой жидкостью и пакетик со светлым порошком", – рассказали в региональном управлении на транспорте МВД.
Вещество направили на исследование. Оказалось, что порошок содержит синтетическое наркотическое средство pvp массой 0,67 грамма.
Полиция выяснила, что мужчина около двух лет проживает в Копейске. Однако он, употребив наркотик и алкоголь, принял решение уехать в Барнаул. Доехав до вокзала на такси, мужчина оставил свою сумку в машине и попросил водителя немного подождать, пока он снимет деньги в банкомате. При осмотре сумки полицейские обнаружили там еще и три патрона от пистолета. Со слов барнаульца, боеприпасы он нашел в одном из садовых товариществ.
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Материалы направлены в районный суд Челябинска.
Комментарии
-Оружие,наркотики есть?
-Да,есть,конечно есть.
12:53
- Оружие, наркотики!?
- Нет, спасибо!
На кой ему три патрона в сумке от ментовского ПМа?) Мож кто знает?))
"При осмотре сумки полицейские обнаружили там еще и три патрона от пистолета" - классический трюк с подкидыванием патронов
5.12.2019 13:44
- гость -
Тут согласен! И ему доходчиво объяснили как надо отвечать на вопрос откуда они у него.
За наркоту массой 0,67 грамма его бы не посадили, а тут сто пудово сядет!
Дело раскрыто! Галочка поставлена! На новый год менту премия, чувак на зону.
14:10
Во, во - это всё что нужно знать о правоохранительной и судебной системе России - взяли наркожабу с наркотой и ... тремя патронами от полицейского ПМа.