Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30%, пишут "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).

В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта по ОСАГО из-за риска роста тарифов. В частности, обеспокоенность вызвали инициативы об отмене территориального коэффициента и о повышении предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. В Минфине не исключили, что спорные нормы могут убрать из законопроекта из-за необходимости его принятия в кратчайшие сроки.

В пресс-службе РСА рассказали, что поправки, не вызвавшие серьезных опасений, предположительно, в законопроекте оставят. Так, коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагают исключить, тарифный коридор при этом расширят на 30% вверх и вниз.

Кроме того, можно сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД. С одной стороны, это позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой – простимулирует избегать грубых нарушений.

Также в РСА отметили, что сильнее всего изменения ощутят жители крупных городов. К примеру, из-за потенциально повышенной аварийности в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка умножается на два, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге – на 1,7 и 1,8 соответственно.

Ранее эксперты сообщили, что изменение в законодательстве может повысить стоимость полиса ОСАГО приблизительно на 35-40%.