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В Барнауле водитель въехал в киоск с фруктами и припаркованный на тротуаре Lexus

, ИА "Амител"
Как отмечают очевидцы, работников и посетителей киоска спас высокий бордюр

Фото: vk.com/incident22

Водитель в Барнауле на автомобиле Mazda въехал в припаркованный автомобиль Lexus и киоск перед остановкой, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло на улице 50 лет СССР в районе дома № 4. Пострадавших нет. Немного покорежен киоск, в котором продают фрукты, овощи, конфеты и орехи. И, конечно же, досталось автомобилю виновника происшествия. 

Между тем, как отмечают очевидцы, работников и посетителей киоска спас высокий бордюр, затормозив летящую машину, которая потом повисла на нем, ударившись вторым колесом.

"Не было бы высокого бордюра, автомобиль мог бы протаранить киоск. Городу надо делать высокие остановки, при этом заменяя стеклянные павильоны на металлические – из толстого железа, как делали в СССР", – отмечают в комментариях.

При этом барнаульцы обратили внимание и на странно припаркованный Lexus. "Тротуар. Нельзя там парковаться!" – пишут местные жители.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.12.2019 15:04
АБОРИГЕН

Лексусёру еще и штраф влепят за неправильную парковку.
Городу не нужны высокие бордюры, заборы, клетки и прочие решетки. Городу нужна смена транспортной политики. А так можно и до противотанковых ежей докатиться.

5.12.2019 15:07
Гость

Убрать все киоски мешающие движению водителей и создающие помехи на пешеходных зонах

5.12.2019 15:08
Гость

На тротуаре нельзя парковаться? Кто сказал? 70% на них стоят

5.12.2019 15:09
- гость -

5.12.2019 15:04
АБОРИГЕН
С некоторыми идиотами только танковыми ежами и бороться!

5.12.2019 15:11
Змей

Уж, с манерой вождения некоторых водителей, которые залетают на остановки, людей на остановках спасут только высокие бордюры, что нам доказывает случай на 50 лет СССР. Не было бы высокого бордюра - людей могло бы насмерть в киоске. Абориген тут совсем неправ.

5.12.2019 15:13
- гость -

Городу не нужны высокие бордюры

Да закатать всё в ровный асфальт и нечего мелочиться. Будет город будущего по Аборигену.

5.12.2019 15:15
Змей

Уж, с манерой вождения некоторых водителей, которые залетают на остановки, людей на остановках спасут только высокие бордюры, что нам доказывает случай на 50 лет СССР. Не было бы высокого бордюра - людей могло бы насмерть в киоске зажать. Абориген тут совсем неправ.

5.12.2019 15:16
- гость -

как он летел и куда рулем вертел?

5.12.2019 15:22
АБОРИГЕН

Пока в городе будут участки дороги на которых можно разгоняться более 50 км/ч, никакие бордюры вам не помогут. А если бы это был уазик а не эта пузотерка? Противотанковых рвов ещё накопайте и траншей для перемещения пешеходов на полусогнутых. Совершенно не в том направлении мыслите.
Вот что нужно сделать на первом этапе:
1. Ограничить скорость движения автомобилей в городе до 40-50 км/ч.
2. Отменить "добавку" в 20 км/ч к номинально разрешенной скорости.
А на втором этапе необходимо пересмотр организации дорожного движения на опасных участках с применением средств принудительного успокоения трафика. В городе не должно быть участков дорог где водитель мог разогнаться выше 50 км/ч. Водителя должны ограничивать не формально развешенные знаки, а физическая невозможность разогнать автомобиль в условиях города.

5.12.2019 15:28
Барнаулец

5.12.2019 15:22
АБОРИГЕН

Водителя должны ограничивать не формально развешенные знаки, а физическая невозможность разогнать автомобиль в условиях города.

Верно, только лежачими полицейскими проблему не решишь. Конкретный пример: скорая(больных лучше не трясти), пожарная(ну тут понятно, надо быстрее доехать, полиция... Так что высокие бордюры-хоть какая-то гарантия безопасности.

5.12.2019 15:30
я

Водятлы! плодятся в геометрической прогрессии!

5.12.2019 15:41
- гость -

Водителя должны ограничивать не формально развешенные знаки, а физическая невозможность разогнать автомобиль в условиях города.

Вы это как себе представляете? Убрать асфальт и накопать ям?

5.12.2019 15:44
АБОРИГЕН

5.12.2019 15:28
Барнаулец
Лежачий полицейский это не единственное средство успокоения трафика. При правильном использовании эти вещи никак не влияют на работу экстренных служб.

5.12.2019 15:44
АБОРИГЕН

5.12.2019 15:41
- гость -
Мне ничего не надо представлять. Зачем изобретать велосипед?

5.12.2019 15:49
Барнаулец

5.12.2019 15:44
АБОРИГЕН


5.12.2019 15:28
Барнаулец
Лежачий полицейский это не единственное средство успокоения трафика. При правильном использовании эти вещи никак не влияют на работу экстренных служб.

Но все они будут препятствовать экстренным службам. А если ограничивать скорость настраивая светофоры, то получим пробки еще больше чем сейчас (хотя они и так уже приличных размеров в час пик). Как вы предлагаете сделать, чтобы и водителям было удобно и остальным комфортно?

5.12.2019 16:03
- гость -

5.12.2019 15:49
Барнаулец
Он предлагает для каждой жвачной коровы персональный переход сделать, а всех остальных на ОТ пересадить.

5.12.2019 16:10
АБОРИГЕН

5.12.2019 15:49
Барнаулец
Основной принципы такие:
- Ежедневное использование личного автотранспорта в городе должно быть не выгодным.
- Общественный транспорт должен иметь обособленную инфраструктуру, а не болтаться в общем потоке автомобилей.
- Общественный транспорт должен иметь приоритет при пересечении с автомобильной инфраструктурой.
Другими словами пересадив часть людей из личных автомобилей в общественный транспорт, решиться и проблема с пробками. Да, в этом случае в развитие общественного транспорта надо будет вкладывать деньги, но они и сейчас буквально зарываются в землю уходя на очередное расширения проезжих частей.

5.12.2019 16:11
Барнаулец

5.12.2019 16:03
- гость -

а всех остальных на ОТ пересадить.

Не особо поможет обеспечить безопасность. Автобусы тоже умеют на бордюр заезжать (новости за текущую неделю).

5.12.2019 16:13
- гость -

5.12.2019 16:11
Барнаулец
Видимо это история о личной неприязни к автомобилям и к тем кто ими владеет и на них ездит.

5.12.2019 16:15
АБОРИГЕН

5.12.2019 16:13
- гость -
Я сам владею автомобилем и практически ежедневно вынужден на нем ездить.

5.12.2019 16:24
- гость -

Это из серии все кругом дураки, я один белый/пушистый на бибике езжу.

5.12.2019 16:53
Змей

Абориген, во-первых, развивать общественный транспорт у нас в городе никто не собирается и не будет. Да и в других городах - тоже. Так что без машины у нас никак
Второе. Где вы видели, что у нас расширяют улицы? У нас кроме автобусных карманов ничего не делают.

5.12.2019 17:31
Змей

Барнаулец, у нас в городе больших автобусов уже почти не осталось. Все переходят на низкопольные маршрутки на маленьких колёсиках. Такие точно не заедут на высокий бордюр.

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