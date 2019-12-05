В Барнауле водитель въехал в киоск с фруктами и припаркованный на тротуаре Lexus

Фото: vk.com/incident22

Водитель в Барнауле на автомобиле Mazda въехал в припаркованный автомобиль Lexus и киоск перед остановкой, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло на улице 50 лет СССР в районе дома № 4. Пострадавших нет. Немного покорежен киоск, в котором продают фрукты, овощи, конфеты и орехи. И, конечно же, досталось автомобилю виновника происшествия.

Между тем, как отмечают очевидцы, работников и посетителей киоска спас высокий бордюр, затормозив летящую машину, которая потом повисла на нем, ударившись вторым колесом.

"Не было бы высокого бордюра, автомобиль мог бы протаранить киоск. Городу надо делать высокие остановки, при этом заменяя стеклянные павильоны на металлические – из толстого железа, как делали в СССР", – отмечают в комментариях.

При этом барнаульцы обратили внимание и на странно припаркованный Lexus. "Тротуар. Нельзя там парковаться!" – пишут местные жители.