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В Барнауле водитель въехал в киоск с фруктами и припаркованный на тротуаре Lexus

, ИА "Амител"
Как отмечают очевидцы, работников и посетителей киоска спас высокий бордюр

Фото: vk.com/incident22

Водитель в Барнауле на автомобиле Mazda въехал в припаркованный автомобиль Lexus и киоск перед остановкой, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло на улице 50 лет СССР в районе дома № 4. Пострадавших нет. Немного покорежен киоск, в котором продают фрукты, овощи, конфеты и орехи. И, конечно же, досталось автомобилю виновника происшествия. 

Между тем, как отмечают очевидцы, работников и посетителей киоска спас высокий бордюр, затормозив летящую машину, которая потом повисла на нем, ударившись вторым колесом.

"Не было бы высокого бордюра, автомобиль мог бы протаранить киоск. Городу надо делать высокие остановки, при этом заменяя стеклянные павильоны на металлические – из толстого железа, как делали в СССР", – отмечают в комментариях.

При этом барнаульцы обратили внимание и на странно припаркованный Lexus. "Тротуар. Нельзя там парковаться!" – пишут местные жители.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.12.2019 15:04
АБОРИГЕН

Лексусёру еще и штраф влепят за неправильную парковку.
Городу не нужны высокие бордюры, заборы, клетки и прочие решетки. Городу нужна смена транспортной политики. А так можно и до противотанковых ежей докатиться.

5.12.2019 15:07
Гость

Убрать все киоски мешающие движению водителей и создающие помехи на пешеходных зонах

5.12.2019 15:08
Гость

На тротуаре нельзя парковаться? Кто сказал? 70% на них стоят

5.12.2019 15:09
- гость -

5.12.2019 15:04
АБОРИГЕН
С некоторыми идиотами только танковыми ежами и бороться!

5.12.2019 15:11
Змей

Уж, с манерой вождения некоторых водителей, которые залетают на остановки, людей на остановках спасут только высокие бордюры, что нам доказывает случай на 50 лет СССР. Не было бы высокого бордюра - людей могло бы насмерть в киоске. Абориген тут совсем неправ.

5.12.2019 15:13
- гость -

Городу не нужны высокие бордюры

Да закатать всё в ровный асфальт и нечего мелочиться. Будет город будущего по Аборигену.

5.12.2019 15:15
Змей

Уж, с манерой вождения некоторых водителей, которые залетают на остановки, людей на остановках спасут только высокие бордюры, что нам доказывает случай на 50 лет СССР. Не было бы высокого бордюра - людей могло бы насмерть в киоске зажать. Абориген тут совсем неправ.

5.12.2019 15:16
- гость -

как он летел и куда рулем вертел?

5.12.2019 15:22
АБОРИГЕН

Пока в городе будут участки дороги на которых можно разгоняться более 50 км/ч, никакие бордюры вам не помогут. А если бы это был уазик а не эта пузотерка? Противотанковых рвов ещё накопайте и траншей для перемещения пешеходов на полусогнутых. Совершенно не в том направлении мыслите.
Вот что нужно сделать на первом этапе:
1. Ограничить скорость движения автомобилей в городе до 40-50 км/ч.
2. Отменить "добавку" в 20 км/ч к номинально разрешенной скорости.
А на втором этапе необходимо пересмотр организации дорожного движения на опасных участках с применением средств принудительного успокоения трафика. В городе не должно быть участков дорог где водитель мог разогнаться выше 50 км/ч. Водителя должны ограничивать не формально развешенные знаки, а физическая невозможность разогнать автомобиль в условиях города.

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