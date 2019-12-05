Сбежавшего голым из реанимации жителя Приморья насильно вернули в больницу

В Приморье пациента, который ночью сбежал из реанимации, вернули для дальнейшего прохождения лечения в Надеждинской центральной районной больнице, сообщает РИА "Новости".
"Отделение реанимации находится на первом этаже. Пациент в ночь на 4 декабря вылез через открытое окно и ушел. Во время обхода дежурный врач, обнаружив отсутствие больного, сразу сообщил в полицию", – рассказал представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края.
По его словам, все пациенты находятся в реанимации без одежды.
Полицейские нашли 51-летнего пациента, который отправился домой, и вернули обратно в больницу. В настоящий момент он получает необходимое лечение. Ранее мужчина получил телесные повреждения во время бытовой ссоры и был госпитализирован.
"В результате поисковых мероприятий сотрудники обнаружили гражданина по месту жительства в поселке Шмидтовка, после чего передали его медикам для дальнейшего лечения", – сообщили в региональном МВД.
Как мужчина голышом добрался до соседнего поселка, в ведомстве не уточнили. На улице было -10...-17°C.
Комментарии
В Приморье пациента, который ночью сбежал из реанимации, вернули для дальнейшего прохождения лечения
с каких пор ходячии у нас в реанимации...
Это же сколько девочек видели его по дороге в поселок!) Лет на 120 посадить)
5.12.2019 15:13
- гость -
Это же сколько девочек видели его по дороге в поселок!) Лет на 120 посадить)
Наврядли гуманоид вменяем(вменяемый бы не пошел голым по морозу до своей деревни) так что если только в психушку посадят.
Какая-то странная реанимация. Дежурной медсестры для присмотра за больными нет, да и состояние больных таково, что они могут спокойно встать и уйти в окно.
У нас все называют реанимацией, тут скорее всего палата интенсивной терапии, в которой лежат пациенты которые скоро должны быть переведены в обычную палату, либо после небольшой полостной операции.