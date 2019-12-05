Сбежавшего голым из реанимации жителя Приморья насильно вернули в больницу

В Приморье пациента, который ночью сбежал из реанимации, вернули для дальнейшего прохождения лечения в Надеждинской центральной районной больнице, сообщает РИА "Новости".

"Отделение реанимации находится на первом этаже. Пациент в ночь на 4 декабря вылез через открытое окно и ушел. Во время обхода дежурный врач, обнаружив отсутствие больного, сразу сообщил в полицию", – рассказал представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края.

По его словам, все пациенты находятся в реанимации без одежды.

Полицейские нашли 51-летнего пациента, который отправился домой, и вернули обратно в больницу. В настоящий момент он получает необходимое лечение. Ранее мужчина получил телесные повреждения во время бытовой ссоры и был госпитализирован.

"В результате поисковых мероприятий сотрудники обнаружили гражданина по месту жительства в поселке Шмидтовка, после чего передали его медикам для дальнейшего лечения", – сообщили в региональном МВД.

Как мужчина голышом добрался до соседнего поселка, в ведомстве не уточнили. На улице было -10...-17°C.