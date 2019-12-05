В Чечне заказали золотые медали имени Кадырова с драгоценными камнями

Власти Чечни потратят 4,6 млн рублей на закупку 20 орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, которые будут сделаны из золота и украшены драгоценными камнями, сообщает РИА "Новости".

Как следует из материала на сайте госзакупок, должно быть изготовлено 10 медалей и 10 орденов. Медаль будет состоять из основы, колодки, украшенной драгоценными камнями, в виде флага Чеченской Республики. Основа – из золота 750-й пробы, обрамлена черной холодной эмалью, имеет форму круга диаметром 33 мм, при толщине 3 мм и весом не менее 58 граммов.

На лицевой стороне медали – портрет Ахмат-Хаджи Кадырова на фоне мечети "Сердце Чечни", под портретом надпись "Ахмат-Хаджи Кадыров" и памятные даты 1951-2004, а по кругу национальный орнамент под заливку холодной эмалью. Лицевая (передняя) часть колодки инкрустирована драгоценными камнями: изумруды – 54 шт., бриллианты – 18 шт., рубины – 36 шт.

Орден Кадырова, согласно требованиям, так же должен быть из золота 750-й пробы и иметь форму круга диаметром не менее 33 мм и весом не менее 58 граммов.

"На лицевой стороне должен быть изображен портрет первого президента Чеченской Республики А. Кадырова. На оборотной стороне в верхней части ордена по кругу надпись рельефными буквами "Сын своего народа" и посередине ордена надпись в две строки: "Он ушел... непобежденным". Внизу – порядковый номер ордена и рельефная выпуклая пятиконечная звезда. Лицевая часть колодки выпуклая, инкрустирована драгоценными камнями", – говорится в описании.

Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова – высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой. Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.