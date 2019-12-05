В Чечне заказали золотые медали имени Кадырова с драгоценными камнями

Власти Чечни потратят 4,6 млн рублей на закупку 20 орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, которые будут сделаны из золота и украшены драгоценными камнями, сообщает РИА "Новости".
Как следует из материала на сайте госзакупок, должно быть изготовлено 10 медалей и 10 орденов. Медаль будет состоять из основы, колодки, украшенной драгоценными камнями, в виде флага Чеченской Республики. Основа – из золота 750-й пробы, обрамлена черной холодной эмалью, имеет форму круга диаметром 33 мм, при толщине 3 мм и весом не менее 58 граммов.
На лицевой стороне медали – портрет Ахмат-Хаджи Кадырова на фоне мечети "Сердце Чечни", под портретом надпись "Ахмат-Хаджи Кадыров" и памятные даты 1951-2004, а по кругу национальный орнамент под заливку холодной эмалью. Лицевая (передняя) часть колодки инкрустирована драгоценными камнями: изумруды – 54 шт., бриллианты – 18 шт., рубины – 36 шт.
Орден Кадырова, согласно требованиям, так же должен быть из золота 750-й пробы и иметь форму круга диаметром не менее 33 мм и весом не менее 58 граммов.
"На лицевой стороне должен быть изображен портрет первого президента Чеченской Республики А. Кадырова. На оборотной стороне в верхней части ордена по кругу надпись рельефными буквами "Сын своего народа" и посередине ордена надпись в две строки: "Он ушел... непобежденным". Внизу – порядковый номер ордена и рельефная выпуклая пятиконечная звезда. Лицевая часть колодки выпуклая, инкрустирована драгоценными камнями", – говорится в описании.
Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова – высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой. Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.
Комментарии
Это он призывал поднимать тосты за русских, так много, насколько сможете?
Власти Чечни потратят 4,6 млн рублей на закупку 20 орденов
Всего то 4,6 млн рублей? Да пусть покупают. У нас вон мэрия создала совершенно ненужную и бесполезную пешеходную улицу "Барнаульский Арбат" за почти 700 млн.
Вот так решили дак решили дырке дырку зализать за счёт налогоплатильщиков. Прям именно с бриллиантами, а рaшкe есть чё ещё подобное то, в СССР помню орден победы был с бриллиантами дак там и события были другие, а тут орден дырки не много ли чести и за что собсно?
месный, не много ли вы пишете? Могут же позвонить и вежливо попросить извиниться.
ельцин-центр их не возмущает значит.... он дороже стране обходится.
Очень хорошо! Улица в Москве Кадырова есть, мост в Питере Кадырова есть. Вот теперь награда. Как там он завещал? Убивайте русских так много, сколько сможете? Честный человек был - как думал, так и говорил. А пынья и его соратники чего-то юлят-хитрят, мол, будем улучшать жизнь россиянчиков. Надо быть честными как Ахмат Кадыров.
5.12.2019 16:02
- гость -
За что извинятся то ему? За то что кто то был боевиком и убивал русских парней, а потом стал чьим то другом! За то что кто то шикует на деньги налогоплательщиков!
"Ахмат Кадыров участвовал в военных действиях в рядах ичкерийских войск против российских войск до 1996 года. Был награждён орденом Ичкерии"
Думаю, этим все сказано!
16:12
технарь
ельцин-центр их не возмущает значит
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А чего шёпотом? Почему не тирада на 4 строчки? Ельцин-центр открытый Путиным тебе помешал?
5.12.2019 16:20
- гость -
был боевиком и убивал русских парней
Нет! Он был патриотом Чечни, защищал свободу и независимость своей Родины. Воевал за свою Родину защищая от иноземных захватчиков.
шикует на деньги налогоплательщиков
Так эти налогоплательщики и разрушили Чечню! Пусть теперь платят за свой беспредел.
Нет! Он был патриотом Чечни, защищал свободу и независимость своей
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Типа ополченец, отбивался от хунты захватившей власть в 1993?
"Он был патриотом Чечни, защищал свободу и независимость своей Родины", а потом все осознал и примкнул к захватчикам! Так получается он предатель?
а потом все осознал и примкнул к захватчикам! Так получается он предатель?
Нет! Потом захватчики отступили пообещав всё компенсировать и впредь уважать права чеченцев, а сам он стал падишахом.
17:02
Так была ли фашистская хунта разбомбившая Грозные или это совсем другое?
Я смотрю в чечне маловато налогов, да и цена на энергоносители слишком низкая по сравнению с другими регионами... Может пора уровнять, а то я начинаю чувствовать, что живую в другой стране...
5.12.2019 17:22
- гость -
Я смотрю в чечне маловато налогов
Может не в Чечне маловато, а у вас многовато?