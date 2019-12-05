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Новости

Судьи предложили наказывать СМИ за плохие материалы про суд и справедливость

, ИА "Амител"
Чтобы не подрывали доверие общества к процессу правосудия в России
Судья всегда справедлив и беспристрастен / Фото: gubernia.media

Судья всегда справедлив и беспристрастен / Фото: gubernia.media

Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, а также разрабатывает проект защиты от публикаций с дискредитацией, пишут "Ведомости".

Планируется разработать нормативный акт о правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. В частности, внедрить механизм защиты от "дискредитации судебной власти".

Под негативными материалами подразумевается "необоснованная критика" и "умаление авторитета судебной власти", которые подрывают доверие общества к процессу правосудия.

Также планируют привлекать к ответственности за "лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов".

В комиссии Совета судей по связям с государственными органами и общественными организациями пояснили изданию, что пока не готовы сказать, какие именно меры подразумевают авторы инициативы.

Напомним, ранее сообщалось о травле судьи Тверского суда Алексея Криворучко, который на три с половиной года лишил свободы актера Павла Устинова за вывихнутое плечо сотрудника Росгвардии.

Суд в общей сложности продлился восемь часов. Чтобы разобрать все обстоятельства дела, судье понадобился всего лишь один рабочий день. Причем Криворучко даже не стал смотреть видео задержания, вызвавшее резонанс в обществе, поскольку ему и так все было понятно со слов стороны обвинения. 

Позже Мосгорсуд заменил это наказание на год условно. В отношении двух пользователей соцсетей, которые размещали посты с критикой Криворучко, возбудили уголовные дела об экстремизме.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.12.2019 15:53
- гость -

Даже не пытаются честно работать, а просто хотят людям рты заткнуть.

5.12.2019 15:56
- гость -

Теперь если раньше судья мог, допустим, безнаказанно разъезжать по городу пьяным, а гаец мог его разве что на видео снимать, а потом всему городу показать, то сейчас и это запретят.

5.12.2019 16:07
- гость -

Судьи сами себя давно дискредитировали и подорвали доверие ко всей судебной системе. Тем самым подорвали доверие к государству, а это можно расценивать как вредительство

5.12.2019 16:09
- гость -

Что то не понял, судьи творят беззаконие и про это говорить нельзя? Сталинское время возвращается! Чиновникам за кражу миллиардов рублей - условно, а за слово - 10 лет бес права переписки!

5.12.2019 16:13
- гость -

А судьи не подумали, что такими законами они сами себя еще больше дискредитируют! Какое может быть уважение к суду, который вместо того что бы навести в своей работе порядок, затыкает рот людям! Так скоро и "Чиполлино" запретят, там власть и судей порочат же! Да и в "Кавказской пленнице" суд упоминается...

5.12.2019 16:13
гость

Есть предложение наказать суд за обвинительный уклон в спорах с налоговой. Статистика вещь упрямая, какие б не были идеальные документы 90 % проигрыш в пользу государства. Даже с участием контрагентов в качестве доказательства , все равно верят поддельным доказательствам органа.

5.12.2019 16:17
- гость -

Я когда узнал что "судьи не несут ответственности за вынесенные решения", чуть со стула не упал. Значит если у военных ракета рванула им по 39 миллионов выписали, а если судья просто будет всем давать максимальную меру наказания не разбираясь ни в чем, то он вроде как "невиновный" даже если станет достоверно известно что решение было ошибочное.

5.12.2019 16:19
гость

А потом приходит на предприятие человек и говорит - решу ваши налоговые доначисления за контрольный пакет. Наверное все из той же тусовки!

5.12.2019 16:22
гость

Если продлевают контракт с 80 летним председателем суда - это говорит, что государство устраивает все в судебной системе. Терпите дальше.

5.12.2019 16:28
- гость -

Читаем первоисточник "Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них и «тенденциозные публикации»
Освещать деятельность судебных органов необходимо, но без «беспорядочнои&#774; и необоснованнои&#774; критики», считают судьи
Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 гг., который обсуждает на этой неделе Совет судей («Ведомости» с ним ознакомились). Среди предлагаемых мер защиты – разработка нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ» (нужен специальный акт о порядке и способах реагирования на заведомо недостоверную информацию, считают судьи), а также введение ответственности для СМИ и журналистов за давление на суд и «лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов»."

Я так понимаю, что автор сайта и комментаторы выше за то, чтобы за давление на суд и «лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов»."
Перевожу для слепых и глухих, против лоббирования интересов отдельных лиц в СМИ за деньги о деятельности (не личности).

5.12.2019 16:33
- гость -


5.12.2019 16:28
- гость -
Для хорошо слышащих и остро видящих, есть закон который и так защищает судей и не плохо защищает, а вот как раз принятие нового закона позволяет подвести под уголовную ответственность даже "Труса" из фильма "Кавказская пленница".

5.12.2019 16:38
- гость -

против лоббирования интересов отдельных лиц в СМИ за деньги о деятельности (не личности).
-----
Каких интересных лиц таким образом пролоббировали?

5.12.2019 16:40
- гость -

"Я когда узнал что "судьи не несут ответственности за вынесенные решения", чуть со стула не упал. Значит если у военных ракета рванула им по 39 миллионов выписали"
Часть первая цитаты - ложь! Несут,если вступившим в законную силу приговором суда будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудного судебного акта.
Часть вторая про 39 млн., нельзя писать чушь! Читайте приговор вступивший в силу.
Ущерб нанесли 2 виновных, взыскать с них, как нанесших непредумышленный ущерб по 1 месячному содержанию и 1 мес.доп. выплате, равными долями в течении 3-х месяцев. Ключевое здесь неумышленность.
Сочинители, блин, вон таких и порочащих правосудие (за деньги? - не знаю) умышленно или нет, надо наказывать. Иски уже стали за клевету прилетать.

5.12.2019 16:46
- гость -

"Каких интересных лиц таким образом пролоббировали?"
А вы сегодня на ветке поищите инфу про девочку и "безвинно" наказанного неудачника-педофила. С какого перепугу его защищает журнализда извращая факты и скрывая информацию из первоисточника (статьи), даже не материалов суда. какая у нее цель? В благородность ее не верю, т.к. подлыми и лживыми способами нельзя добиваться справедливости.

5.12.2019 16:59
- гость -

16:46
А посидевшего рядом с лолей на диванчике, за что на 8 лет укатали? Да и вообще хватило ветеринарши Хахалевой, что бы понять за всю судебную систему.

5.12.2019 17:00
- гость -

поищите инфу про девочку и "безвинно" наказанного неудачника-педофила

Вы и правда считаете, что за это нужно 12 лет давать? Вы знаете, кого называют педофилом?

5.12.2019 17:01
- гость -

А школьная психологиня и пушистый хвост кота на рисунке девочки, отца которой закрыли на n-лет?

5.12.2019 17:06
- гость -

По версии следствия во время работы советником губернатора Кировской области в мае-сентябре 2009 года Навальный, вступив в сговор с директором ООО "Вятская лесная компания" Петром Офицеровым и гендиректором "Кировлеса" Вячеславом Опалевым, организовал хищении более 10 тысяч кубометров леса. Суд в Кирове 18 июля приговорил Навального к пяти, а его соучастника Петра Офицерова — к четырем годам лишения свободы. С фигурантов дела о хищении имущества КОГУП "Кировлес" солидарно взыскан 1 миллион рублей ущерба, их взяли под стражу в зале суда. Однако на следующий день Кировский облсуд удовлетворил представление прокуратуры, частично изменив приговор, и оба фигуранта были освобождены из-под стражи.
Юристы тогда отмечали, что решение прокуратуры обжаловать арест Алексея Навального и Петра Офицерова — уникальный случай для современной судебной системы
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Да всё понятно с этими судами и прокурорскими) Чутка перестарались)Дзынь-дзынь..и всё как надо)

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