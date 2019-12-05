Судьи предложили наказывать СМИ за плохие материалы про суд и справедливость

Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, а также разрабатывает проект защиты от публикаций с дискредитацией, пишут "Ведомости".

Планируется разработать нормативный акт о правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. В частности, внедрить механизм защиты от "дискредитации судебной власти".

Под негативными материалами подразумевается "необоснованная критика" и "умаление авторитета судебной власти", которые подрывают доверие общества к процессу правосудия.

Также планируют привлекать к ответственности за "лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов".

В комиссии Совета судей по связям с государственными органами и общественными организациями пояснили изданию, что пока не готовы сказать, какие именно меры подразумевают авторы инициативы.

Напомним, ранее сообщалось о травле судьи Тверского суда Алексея Криворучко, который на три с половиной года лишил свободы актера Павла Устинова за вывихнутое плечо сотрудника Росгвардии.

Суд в общей сложности продлился восемь часов. Чтобы разобрать все обстоятельства дела, судье понадобился всего лишь один рабочий день. Причем Криворучко даже не стал смотреть видео задержания, вызвавшее резонанс в обществе, поскольку ему и так все было понятно со слов стороны обвинения.

Позже Мосгорсуд заменил это наказание на год условно. В отношении двух пользователей соцсетей, которые размещали посты с критикой Криворучко, возбудили уголовные дела об экстремизме.