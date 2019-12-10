Зубные феи наяву. Как отвести ребенка к стоматологу без драм и истерик

Первый прием у стоматолога – ответственное мероприятие, которое определит отношение ребенка к "зубным" процедурам, скорее всего, на всю жизнь. Как сделать так, чтобы он прошел без драм и трагедий и оставил только положительные впечатления?
1. Ложь не во благо. Да, если пообещать, что колоть, сверлить и рвать не будут, ребёнку будет спокойнее. Но когда в кабинете врача выяснится обратное, доверие к стоматологам будет потеряно, а следующий приём обернётся серьёзной проблемой. Страх зубных врачей – это травма, которую иногда годами лечат с психологами. А формируется она в детстве!
2. Честно расскажите, что будут делать и зачем. Обман, в конечном счёте, никому не принесёт облегчения, но и неизвестность добавит стресса. Пусть ребёнок будет готов к процедуре.
3. Обратите внимание не только на то, что рассказать, но и как. Ни в коем случае не используйте слова, которые напугают ребенка. Даже с частицей "не". Постарайтесь вызвать положительное восприятие лечения. Учитывайте возраст ребенка. Можно прибегнуть к сочинению игр и сказок, например, про злого микроба и добрую пчёлку с целебным нектаром.
4. Найдите клинику, в которой во время лечения родители находятся с детьми. В Новоалтайске такая есть и называется она "Софья". В клинике позаботились, чтобы маленьким пациентам было комфортно не только в кабинете врача. Настроиться на положительные эмоции перед приёмом поможет оборудованный детский уголок, а после лечения – подарок из "волшебного сундучка". В "Софье" работают опытные врач-стоматолог Светлана Анатольевна Петраченко и детский зубной врач Маргарита Алексеевна Унжакова, которые легко находят общий язык с детьми.
5. Иногда ребёнку нужно время, чтобы адаптироваться к обстановке, поэтому по возможности заранее познакомьте его с клиникой, врачом, кабинетом.
6. Перед приёмом у стоматолога необходимо выспаться и перекусить. Позаботьтесь о хорошем настроении. Так малышу будет легче перенести процедуры.
Лечение зубов не терпит промедлений. Помните, что чем качественнее организовать поход к стоматологу, тем больше вероятность, что ребёнок будет спокойно относиться к лечению зубов. А это важная инвестиция в его будущее.
Контакты стоматологической клиники "Софья":
г. Новоалтайск, пр-т Космонавтов, 12,
Телефон 8 (3853) 24-25-64, 8-983-108-2223.
Доступно лечение в вечернее время и выходные дни.
Лицензия ЛО-22-01-004809 от 19 января 2018 года.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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