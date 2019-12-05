Со "Сватами" все в порядке: Федор Добронравов раскрыл будущее сериала

Актер популярного сериала "Сваты" Федор Добронравов развеял мифы о съемках седьмого сезона.

В октябре в СМИ прокатилась волна сообщений, что из-за массового ухода актеров из "Сватов", продолжение сериала снимать не будут. Одним из "убежавших" стал артист Николай Добрынин, исполнивший роль Митяя. Он был недоволен, что его герой выставлен постоянным "неудачником, глупым подкаблучником и алкашом". Также была опубликована информация, что съемки покинула и Людмила Артемьева, которая играет одну из главных ролей – Ольгу Ковалеву.

По словам Добронравова, съемки сезона продолжаются, на экранах зритель увидит своих любимых героев уже в 2020 году. Также он сообщил, что особых изменений в актерском составе не будет, пишут "Известия".

Сериал "Сваты" впервые вышел в 2008 году. Шестой сезон закончился в 2013 году.