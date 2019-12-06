Комиссия на минимум: ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 млрд рублей

ВТБ первым из российских финансовых организаций реализовал услугу внесения наличных на свой счет для клиентов сторонних банков. Сервис доступен абсолютно для всех российских банков в устройствах ВТБ. Комиссия для владельцев карт "Мир" отсутствует, для VISA и Mastercard составляет 1% (минимум – 20 рублей). Банкоматная сеть ВТБ одна из самых широких в стране – 15,5 тысячи устройств. Из них более 3,7 тысячи устройств самообслуживания поддерживают функцию recycling. Это на треть больше, чем в 2018 году.

"ВТБ стремится сделать решение финансовых задач максимально комфортным и выгодным для наших клиентов, – подчеркнул член правления ВТБ Валерий Чулков. – Результаты говорят за себя: с момента запуска проекта мы ежедневно наблюдаем многократный рост числа пользователей. Уверен, этот показатель будет расти и дальше. Кроме того, мы постоянно развиваем и обновляем банкоматную сеть. На текущий момент уже более 1/4 устройств самообслуживания поддерживают функцию замкнутого оборота наличных".

Руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек рассказал, что с момента запуска сервиса пополнения карт сторонних банков в апреле 2019 года ежемесячный оборот банка вырос почти в восемь раз.

"В настоящее время мы приближаемся к показателю в размере 1 млрд в месяц, – отметил Алексей Киричек. – Все больше банков проявляют интерес к нашему сервису и подключаются к нему в качестве партнера. Мы планируем расширять сотрудничество и с другими кредитными организациями. Благодаря этому все больше людей смогут пополнять свои карты без комиссии в банкоматах ВТБ".