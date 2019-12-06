Пятница, 6 Декабрь, 10:37

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,81
€ 70,72
Обь
54см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Ловись большая, или Как поймать на Алтае рыбку и не попасть самому

, ИА "Амител"
В Алтайском крае водится такая "золотая" рыбка, которая и разорить может
Зимняя рыбалка. Фото Вячеслав Мельников/amic.ru

Зимняя рыбалка. Фото Вячеслав Мельников/amic.ru

Наступила зима, и любители подледной рыбалки уже пробуют свежий лед и угощают друзей и близких свежепойманным уловом. Между тем, не все так просто на Алтае с подледной рыбалкой. Можно поймать такую "золотую" рыбку, которая и кошелек опустошит и жизнь рыбаку сломает. Когда можно выходить на лед, какую рыбу в Алтайском крае ловить никак нельзя и какой улов разрешен "в одни руки" ИА "Амител" рассказали старший госинспектор ГИМС МЧС РФ по АК Михаил Андриенко и руководитель Алтайского отдела Росрыболовства Олег Сухоруков.

Почему опасен белый лед

- Можно уже поздравлять рыбаков с началом зимнего рыболовного сезона и подледной рыбалки? Лед уже вполне надежен?

Михаил Андриенко: На самом деле выход на лед всегда сопряжен с опасностью. Особенно чревато массовое скопление людей. К сожалению, многие рыбаки этого не понимают, игнорируют запрещающие таблички и выходят на лед. Например, излюбленные места у наших рыбаков около Затона или на Шанторской протоке около Новоалтайска. Мы там часто проводим рейды, увещеваем людей, но… Мы можем вести только профилактическую работу, чтобы предупредить несчастные случаи.

- А их много?

М.А.: К счастью, не так много, но все же есть. Так, зимой 2017-2018 года на водных объектах Алтайского края было четыре происшествия, в которых погибли два ребенка.И это особенно страшно. А прошлой зимой произошло два ЧП, в которых, как мы думаем, погибли три человека: они провалились под лед, и их тела не нашли.

- Как понять, что этот лед может выдержать, а этот опасен?

М.А.: Есть ряд факторов, которые помогают профессионалам понять, насколько лед крепкий. Один из них — цвет. Если лед белый, это значит, что вода периодически выходит на его поверхность, он замерзает слоями и легко разрушается.

Проверить надежность льда поможет шест. С его помощью нужно прощупывать лед на прочность впереди себя. Ногой этого делать нельзя — можно провалиться. Но вообще пересекать водоем нужно только по специальным переправам, которые мы организуем и тщательно проверяем на безопасность.

- Эти переправы в Алтайском крае уже действуют?

М.А.: Еще нет. Обычно мы их открываем уже после середины декабря и то при условии, что морозы перед этим простоят недели три. Чтобы можно было открыть переправу, лед должен быть толщиной от 30 до 40 см.

- То есть, вы проводите рейды, чтобы просто предупредить об опасности людей, которые сами не желают о себе подумать?

М.А.: Не только. Мы занимаемся безопасностью на водоемах, но в тоже время в наши функции входит контроль и надзор за правилами пользования маломерными судами. Почти каждое рейдовое мероприятие проводим с сотрудниками рыбинспекции. Браконьеры при совершении нарушения пытаются уйти от рыбинспекторов, а мы помогаем их догонять. Тут получается пересечение интересов двух служб, и результаты гораздо эффективнее.

О "золотых" рыбках

- В большей степени с борьбой с браконьерством связана все же служба Росрыболовства. Олег Владимирович, вы совсем недавно возглавили Алтайский отдел ведомства. Причем, пришли из совершенно другой сферы, если судить по вашей биографической справке: в 1996 году окончил биологический факультет АлтГУ, работал преподавателем биологии, ОБЖ, физической культуры. В 1997-98г.г. проходил службу по призыву в ВВ МВД РФ. За плечами служба в органах ФСБ России, работа на оборонном предприятии... Как вам на новом месте?

- Да. К исполнению обязанностей я приступил с 3 сентября 2019 года. Действительно, эта сфера деятельности для меня абсолютно новая, а потому сейчас изучаю сложившуюся обстановку, документацию, налаживаю взаимодействие с различными структурами. И тут, с одной стороны, конечно, мне не хватает знаний, умений и навыков. Но с другой, это даже плюс, так как я могу на происходящее посмотреть свежим и более объективным взглядом.

- На ваш свежий взгляд, насколько остро проблема браконьерства стоит в нашем регионе?

- Проблема есть, и стоит также остро, как и в других регионах Сибири. Алтайский отдел относится к Верхнеобскому территориальному управлению Росрыболовства, и я вижу, что ситуация у нас схожа с тем, что происходит у соседей. Но сейчас мы отмечаем  снижение выявленных фактов браконьерства. В первую очередь это связано с увеличением штрафов.

- И какие сегодня штрафы?

- Сам штраф, может быть и небольшой, но неприятный — в среднем от 2 до 5 тысяч рублей для физического лица. Но кроме штрафа нарушителю приходится выплачивать еще и ущерб, который он нанес природе. А ущерб по каждому виду рыбы разный. Например, за одну особь сибирского осетра придется заплатить 160 тысяч рублей ущерба. 

- Вот так золотая рыбка! А если обратно выпустить?

- А рыбаки и обязаны выпустить рыбу в ее среду обитания, если вдруг случайно поймали ценную особь. За незаконную ловлю осетра предусмотрена уголовная ответственность. Также сразу скажу, что осетра в Алтайском крае нельзя не только ловить, но и покупать у иных лиц, кроме как на специализированных торговых площадках. Сибирский осетр у нас неприкосновенен.

- А какие еще "неприкосновенные" рыбы водятся в Алтайском крае?

- На территории нашего региона запрещен вылов стерляди, тайменя, нельмы. С ограничением можно ловить судака: в одни руки не более трех экземпляров, длинной не менее 33 см. Хариус можно ловить только тот, который достиг длинны не менее 18 см. Поэтому рекомендуем на рыбалку ходить с линейками. И многие, кстати, так уже делают.

- Видимо, прежде чем идти на рыбалку, придется выучить каждую рыбку "в лицо", а то так и разориться можно.

- Рыбакам будет не лишним почитать правила рыболовства и да, посмотреть на рыбку "в лицо". Есть сайт Верхнеобского территориального управления. Там собрано много полезной информации, кроме того рыбаки могут задать свои вопросы и получить ответы. Но вы правы, в любом случае рыбак должен быть знаком с юридической базой. Нужно, например, знать, что одному рыбаку разрешено применять снасти, содержащие не более 10-ти крючков. И что норма вылова на одного человека — 10 кг рыбы в сутки. Кроме того, рыбаки несут ответственность за мусор, который оставляют после себя. Штраф за это от 2 до 5 тысяч рублей. Ну и, конечно, серьезная ответственность грозит тем, кто использует незаконные орудия лова. 

- Но какие незаконные орудия лова могут использовать зимой? Сетями уже не порыбачишь..

- Да нет, браконьеры умудряются ставить сети даже подо льдом. Кроме того, используют так называемые самоловы, — совершенно варварское орудие: длинная веревка с поводками и острыми крючками. Рыба получает серьезные ранения, и, как правило, погибает, а в дальнейшем, разлагаясь, заражает водоем. И как правило, таким способом "рыбачат" на зимовальных ямах — то есть в местах, где рыба массово зимует, и где запрещено рыбачить. Плюс используют разные экраны, хапуги, ловушки для рыбы. Все это запрещенные орудия лова.

- 10 кг в одни руки — вполне достаточно, чтобы поесть и друзей покормить. Зачем браконьерам столько рыбы?

- Тут действуют два фактора: жажда наживы и нездоровый азарт. Люди просто захвачены желанием поймать как можно больше рыбы, не принимая в расчет ущерб, который наносят окружающей среде. По-моему глубокому убеждению, стимулируют браконьерство и граждане, которые покупают ""с рук"  запрещенную к вылову рыбу.

Инспектор должен и право имеет

- У нас были случаи, когда браконьеры нападали на инспекторов?

- Да, к сожалению, в Алтайском крае неоднократно были факты нападения на госинспекторов, и наши сотрудники получали ранения различной степени тяжести. В 2019 году у нас таких случаев, к счастью, пока не было. А вот в Свердловской области на днях, к сожалению, нашего коллегу браконьер ранил. А егеря — убил. Инспекторы поймали нарушителя при ловле рыбы запрещенным способом. По уточненным данным у браконьера было 350 экземпляров карася и сети. Ущерб составил 87500 рублей.

- И из-за этого решиться на убийство? Расскажите, какими полномочиями обладает инспектор? Что он имеет право делать, а что — нет?

- Права и обязанности государственных инспекторов есть в открытом доступе в интернете, с ними может ознакомиться каждый желающий. Инспектор должен представиться, предъявить свои документы, потом попросить предъявить документы рыбака. Инспектор имеет право осмотреть лодку если есть, а при необходимости — машину. Обязательно — в присутствии свидетелей. Кроме того, у каждого из инспекторов есть видеорегистратор, и он может его использовать при выявлении административного правонарушения и составлении протокола. Естественно, инспектор обязан быть вежливым.

Если выявлено нарушение, инспектор составляет протокол, копию которого отдает нарушителю, изымает запрещенные орудия лова, транспортные средства и рыбу, и далее проводит комплекс мероприятий в соответствии с законом. Меру наказания нарушителю определяет суд, в том числе и сумму штрафа. Что есть, никакие штрафы и деньги с нарушителя на месте происшествия инспектор требовать не имеет права. 

- А задержать человека право имеет?

- Он может вызвать на место сотрудника полиции. Принудительно приводить в полицию мы не имеем права.

- В народе говорят, что чаще всего закон нарушают те, кто сам должен ловить браконьеров. Бывает ли среди ваших сотрудников такое?

- Вопрос не самый приятный. В жизни бывает все. Моя задача, как руководителя, проводить профилактику любых коррупционных проявлений на основании действующего законодательства, и в случае выявления таких фактов принимать меры в соответствии с законом. Я обязан не допускать такого и проводить разбирательства в случае выявления подобных нарушений.

- Как биолог можете сказать: сократилось ли количество рыбы в реках Алтайского края? Понятно, что экология тоже влияет…

- Да я вот как раз слышал от наших ученых, что Алтайскому краю очень повезло в плане экологии и чистоты воды. И я бы не сказал, что у нас уменьшается количество рыбы. Например, в этом году мои коллеги сообщили, что в Оби стало больше сазана. Но ведь, чтобы это стало заметно, должен был пройти не один год: нужно время, чтобы сазан вырос до товарного размера. И все равно хочется, чтобы рыбы стало еще больше. Наш отдел, кстати, оказывает непосредственное содействие процессу зарыбления — искусственного воспроизводства рыбы. В этом году провели три таких мероприятия. Конечно, в советские времена работы велось несравнимо больше, но тем не менее, процесс идет.

- Можно сказать, сколько край все-таки теряет рыбы из-за браконьеров?

- У меня нет таких данных. Но я понимаю, что в течение года, а особенно в нерестовый период счет идет явно не на килограммы. И тут нам очень нужна помощь населения. Особенно с конца апреля по конец мая, когда и мы, и общественность должны прикладывать максимальные усилия и не допускать актов браконьерства. Если дать рыбе спокойно отнереститься, уже через несколько лет мы с вами увидим заметный результат. Конечно, на нерест рыбы влияют множество факторов, в том числе и природных. Но сейчас наша основная задача — остановить человека.

- А сами вы рыбачите?

- С детства люблю рыбалку. Но, как пришел на эту должность, все никак времени нет. Хотя хочу как-нибудь съездить порыбачить. И уже понимаю, что теперь буду по-другому смотреть на этот процесс. Будет любопытно.

- От рыбинспекторов никогда не убегали?

- Нет. И никогда в жизни не ставил сети. Мои друзья, научившие меня рыбачить, очень серьезно к этому относились. Случалось, что мы вытаскивали чужие сети и сжигали. Думаю, что большинство нарушений, которые совершают люди, вызваны неправильным отношением к водным биоресурсам. И поэтому чрезвычайно важна профилактическая работа. Мы ее ведем, но пока не достаточно. Кроме того, я глубоко убежден, что без обратной связи от населения эффективность нашей работы будет невысокой. И в этой связи прошу указать мою личную почту:  bioresurs22@mail.ru. Любой житель нашего региона может выслать сюда свои предложения, пожелания, или рассказать свою историю.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:33
Алтайскому колледжу культуры предложили присвоить имя Михаила Евдокимова 0
10:15
Пострадавшим в ДТП в Забайкалье начали выплачивать компенсации 0
10:12
Ловись большая, или Как поймать на Алтае рыбку и не попасть самому 0
10:02
Время – деньги: появился еще один способ ускорить подачу такси 0
09:50
В период оттепели коммунальщики будут следить за безопасностью барнаульцев 0
09:30
Медики подтвердили, что у полярников от длительных экспедиций уменьшается мозг 2
09:15
Коммунальная авария в Барнауле превратила улицу в реку 8
09:05
После дождичка: жесткая авария с тремя автомобилями произошла в Барнауле 1
08:45
Декабрьский дождь превратил алтайскую трассу в "сплошной ад" 1
08:31
Медведев подтвердил существование домашнего насилия в России 11
08:18
Чтобы свет не погас. Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Свои обращения можете оставлять уже сейчас
08:02
На свадьбе в Иране взорвался газ: погибли 11 человек 0
07:52
Семь российских организаций попали под новые санкции США 2
07:33
Почему Ракшин и другие бизнесмены не берут деньги у государства и другим не советуют 8
07:16
"Морда красная такая": о чем шутил юморист Михаил Евдокимов 42
07:00
Утепляемся красиво: где в Барнауле найти зимнюю одежду для всей семьи 1
06:51
Истории воинов и поэма от Томенко: как в Барнауле прошел День неизвестного солдата 2
06:38
Что нельзя дарить на год Крысы: опасные, неэтичные и абсурдные подарки на Новый год 3
06:26
Штормовой ветер и снег с дождем обещают 6 декабря в Алтайском крае 0
06:19
Общество без границ. Как люди с ограниченными возможностями помогают друг другу 1
06:12
"Свой я, деревенский": чем запомнился Михаил Евдокимов 3
06:03
Власти и Росавиация решат, закрывать ли аэропорт Барнаула на год из-за ремонта ВПП 6
23:54
"Купили баночку горошка": бийчанка показала на видео консервную банку с водой 7
23:25
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ 0
22:43
Проект по маркировке подгузников может начаться в феврале 2020 года 0
22:04
Власти Алтайского края решили отстреливать лис из-за бешенства 12
21:37
"У нас нет цели взять и сразу все бухнуть": Медведев рассказал о нацпроектах 13
21:05
Барнаулец стал самым активным пользователем сервиса "Яндекс.Музыка" 3
20:32
Власти Барнаула и перевозчики обсудили самые резонансные ДТП в 2019 году 7
20:03
В Барнауле дочь и внук выгнали на улицу 83-летнюю пенсионерку 11
19:33
Медведев назвал самое сложное решение в своей карьере 7
19:01
Бийчанин в Барнауле угнал автомобиль, чтобы доехать до родного города 0
18:28
Медведев рассказал про хороший командный дух в правительстве России 8
18:01
Семь признаков того, что вы пьете много чая 2
17:49
Виктор Томенко порекомендовал Минздраву региона быть более открытым для населения 2
17:29
Медведев назвал российские поликлиники "сараями" и призвал строить новые 18
17:11
Летим на восток: власти объяснили, зачем нужен авиарейс Барнаул – Новосибирск 14
17:08
В Ростовской области предложили сделать 31 декабря выходным для женщин 0
16:35
Новосибирец отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова 16
16:16
Смотри, как надо! Медведица на Алтае учила детеныша добывать сурка 29
16:01
Ураганный ветер, дожди и плюсовая температура накроют Алтайский край 6 и 7 декабря 0
15:49
Судьи предложили наказывать СМИ за плохие материалы про суд и справедливость 21
15:35
В Чечне заказали золотые медали имени Кадырова с драгоценными камнями 16
15:20
Экс-футболист Алексей Смертин протаранил машину на парковке и скрылся с места ДТП 24
15:09
Ледовое побоище на Алтае: рыбак чуть не убил коллегу бензобуром 12
14:55
Сбежавшего голым из реанимации жителя Приморья насильно вернули в больницу 5
14:36
Позор и унижение: Лев Лещенко высказал свое мнение по поводу пенсий в России 21
14:21
В Барнауле водитель въехал в киоск с фруктами и припаркованный на тротуаре Lexus 30
14:02
Со "Сватами" все в порядке: Федор Добронравов раскрыл будущее сериала 7
13:45
Жители барнаульских многоэтажек стали меньше платить за электричество и отопление 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.