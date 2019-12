Карманный тренер: топ-8 приложений, чтобы войти в Новый год в новой форме

Есть миф, что большинство представительниц прекрасного пола, да и сильной части человечества начинают худеть в двух случаях – к лету и к Новому году. Это совершенная неправда. Для многих достижение идеальной физической формы – это состояние постоянное, просто к пляжному сезону и к главному празднику года процесс этот хочется ускорить.

Итак, в ближайшей перспективе – Новый год. Чтобы блистать на праздничном корпоративе и затем перешагнуть в 2020-й во всей своей красоте, с подтянутой фигурой и прекрасным самочувствием, необязательно мучить себя ограничениями в еде и пропаданием в фитнес-клубах. Нужен всего лишь смартфон и установленное на нем приложение, которое поможет организовать тренировки без лишних затрат. А чтобы вы не тратили свое время на погружение в великое множество спортивных приложений, мы собрали одни из лучших и эффективных.

1. MMF (Map My Fitness)

MMF сейчас очень активно продвигается, поддерживается и имеет отличный функционал: приложение может быть использовано при занятиях сотнями видов физических упражнений: от йоги до плавания. Это приложение имеет одну очень полезную функцию специально для любителей бега и велоспорта – оно умеет самостоятельно прокладывать новые маршруты.

MMF совместим с огромным количеством фитнес-трекеров и поддерживает постоянную связь с MyFitnessPal, чтобы точно оценить количество сожженных калорий.

Доступно как бесплатное дополнение при покупках для iOS и Android.

2. Fit for Life LLC ("Студия йоги: разум и тело")

Это предложение-гид, который безупречно организует ваши занятия йогой. Независимо от того, новичок вы или опытный практик, оно поможет сделать ваши занятия более насыщенными и результативными. C Fit for Life также вы сможете разработать свой собственный курс тренировок, объединяя элементы различных упражнений в соответствии с индивидуальными потребностями.

Приложение позволяет настраивать фоновую музыкальную дорожку для каждого занятия или вида упражнений.

Тестовая версия (7 дней) доступна как бесплатное дополнение при покупках для iOS и Android.

3. One You Couch to 5K

Это некоммерческое приложение было разработано по заказу организации "Общественное здравоохранение Англии" для начинающих спортсменов. Его целью является привлечение как можно большего числа людей к занятию спортом. Темп предлагаемых тренировок приятный и мягкий. Курс выстраивается от простой ходьбы.

Длительность программы тренировок – девять недель. За это время начинающий спортсмен должен набрать настолько хорошую спортивную форму, чтобы пробежать расстояние в 5 км. Но никто не мешает растянуть курс на более длительное время по своему усмотрению.

Прелесть этого приложения в том, что оно никогда не будет принуждать к чему-либо. Только хвалить и подбадривать.

Доступно как бесплатное дополнение при покупках для iOS и Android.

4. StrongLifts 5x5

Название этого приложения для тренировки происходит от некогда популярной, а теперь возрождающейся концепции "5х5" (пять подходов по пять повторений). Приложение не потребует от вас спортивного подвига – оно ориентировано на новичков и людей, для которых спорт – удовольствие. Понадобится не более трех 45-минутных тренировок в неделю.

Всю рутину программа выполнит за вас: расскажет что делать, как долго, с каким весом, сколько отдыхать, прежде чем продолжить. Да еще и подготовит удобные еженедельные и ежемесячные отчеты о прогрессе.

Доступно как бесплатное дополнение при покупках для iOS и Android.

5. Strava

Приложения Strava чаще всего используют для отслеживания пробежек, но подходит оно и для других "мобильных" видов спорта: велосипедный, плавание и т.д. Работая со смартфоном и/или умными часами с поддержкой GPS, приложение позволяет отслеживать ваши поездки на карте, их дальность, продолжительность.

Приложение придает тренировкам оттенок игры: вы можете бить собственные рекорды, соревноваться с другими пользователями онлайн, узнавать от них новые маршруты. Каждый раз становиться чуточку лучше и узнавать что-то новое – это весело.

Доступно как бесплатное дополнение при покупках для iOS и Android.

6. Freelectics

Для того чтобы стать здоровым и сильным, не нужно тратить целое состояние на походы в тренажерный зал. Это доказывает Freeletics – приложение, которое полностью сосредоточено на упражнениях и тренировках, не требующих оборудования. Приложение покажет вам сотни способов, как использовать свой собственный вес в качестве тренажерного зала. Причем пользоваться этой "тренажеркой" можно в любом месте.

Бесплатная версия позволяет настраивать тренировки продолжительностью от 10 до 30 минут, с подробным инструктажем и аудио-, видеосопровождением – чтобы вы знали, что все делаете правильно.

Доступно как бесплатное дополнение при покупках для iOS и Android.

7. Garmin Connect

Garmin Connect работает с часами Garmin. Приложение может использоваться не только для мониторинга действий и упражнений, которые вы выполняете, но и для создания собственной программы тренировок, и для онлайн-соревнований с другими пользователями. Приложение может работать совместно с MyFitnessPal и Strava.

Функция Garmin Coach не только сообщает, какие тренировки необходимо провести для достижения наилучших результатов, но и помогает подготовиться к конкретным видам соревнований.

Доступно как бесплатное дополнение при покупках для iOS и Android.

8. Nike Training Club

Помимо связи с сообществом Nike, приложение регулярно получает контент от знаменитостей и профессионалов, что обеспечивает доступ к огромному количеству тренировок для получения желаемых результатов.

Но приложение Nike Training Club – это гораздо больше, чем простая тренировка силы. Nike Training Club использует целостный подход к самочувствию, поэтому есть советы по питанию, внимательности и общему состоянию.

Доступно как бесплатное дополнение при покупках для iOS и Android.

И не забывайте, что все описанные приложения для здоровья и фитнеса – это своего рода сундук с информацией о вас. Они собирают и накапливают данные о самом личном и при этом активно работают в Сети. Чтобы защитить себя, следуйте основным правилам кибербезопасности. Таким, как установка VPN на свой телефон. VPN сервис поможет скрыть ваш IP адрес и создать защищенное соединение. Это гарантирует защиту всех ваших личных данных путем шифрования трафика и использования удаленного сервера.