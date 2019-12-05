Позор и унижение: Лев Лещенко высказал свое мнение по поводу пенсий в России

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал пенсию россиян унизительно низкой и позорной. В пример он привел выплату своей жены.

"Это позор – моя жена получает 8500 рублей, хотя она работала в творческой среде. Как это может быть? Мы декларируем все время, что у нас средняя пенсия – 25 тысяч. Но это вранье самое настоящее! И вот с этим смириться я не могу", – сказал Лещенко в интервью "Комсомольской правде".

Также артист отметил, что сам не получает пенсию, а точнее, сразу перечисляет ее на благотворительность. Он считает, что за такой мизерной суммой даже ходить унизительно.

Напомним, что пенсии россиян подрастут примерно на тысячу рублей с 1 января 2020 году. По информации ПФР, выплаты будут проиндексированы с опережением инфляции на 6,6%.