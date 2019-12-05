Позор и унижение: Лев Лещенко высказал свое мнение по поводу пенсий в России

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал пенсию россиян унизительно низкой и позорной. В пример он привел выплату своей жены.
"Это позор – моя жена получает 8500 рублей, хотя она работала в творческой среде. Как это может быть? Мы декларируем все время, что у нас средняя пенсия – 25 тысяч. Но это вранье самое настоящее! И вот с этим смириться я не могу", – сказал Лещенко в интервью "Комсомольской правде".
Также артист отметил, что сам не получает пенсию, а точнее, сразу перечисляет ее на благотворительность. Он считает, что за такой мизерной суммой даже ходить унизительно.
Напомним, что пенсии россиян подрастут примерно на тысячу рублей с 1 января 2020 году. По информации ПФР, выплаты будут проиндексированы с опережением инфляции на 6,6%.
Комментарии
ЛещенКО, езжай на свою Украину, страну 404!
А Царь то не знает
Это позор — моя жена получает 8500 рублей, хотя она работала ..
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Крым твой, Лёва..и Сирия с Венесуэлой и Африкой))) Весь мир у ваших ног)) Заслуженный артист по версии РСФСР)))
5.12.2019 14:40
- гость -
ЛещенКО, езжай на свою Украину, страну 404!
Чувак, ты часом не из ПФР
Вот бы Лещенко удивился, узнав, что средняя пенсия не 25 000 руб, а 15 000 руб.
До пенсии ещё надо дожить , при средней продолжительности жизни мужиков в РФ 62 года
Левчик с Вовчиком аплодисментами прокомментировали повышение пенсионного возраста.
5.12.2019 14:40
- гость -
Маевич, ты опять сюда приполз? А чего не под своим здешним ником Ru.банок?
11 марта 2014 года подписал Коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму.
Среди прочих звёзд российской эстрады, Лев Лещенко включён в санкционный список Украины. Ему запрещён въезд в страну.
Певец входит в состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации.
В январе 2018 года стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 18 марта 2018 года
Летом 2018 года одобрил повышение пенсионного возраста, ставшее ударом для большинства россиян
Лещенко пусть либо портки оденет либо крестик снимет
А что это он надумал взбрыкнуться то? Голосовал за, денег от творческой работы хватит что бы жить достойно. В самый раз молчать и далее. Ему эта пенсия даже в 25 тыщ ни в хвост ни в гриву так что непонятен этот всплеск. Или на старость лет решил быть ближе к народу который будет получать эту позорную пенсию за которой стыдно ходить? Или не хочется умирать с ярлыком иуда как Кобзон?
Или на старость лет решил быть ближе к народу который будет получать эту позорную пенсию за которой стыдно ходить? Или не хочется умирать с ярлыком иуда как Кобзон?
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Он просто подзабыл слова Ленина о халдеях, артистах и "прости хоспаде" - которые полезны любому режиму. В случае чего.
Мышление категориями позора жены это, конечно, в раньё. В поздне познают.
Ну что вы так о человеке? Он припаздывает. Человек творческий, поёт хорошо.