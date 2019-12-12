Сиять и переливаться: как женщине одеться на Новый год – 2020

В Новый год в одежде можно позволить себе почти все: блестеть, манить глубокими декольте, смелыми разрезами и облегающими силуэтами. 2020 – год Металлической Крысы, поэтому сиять нужно особенно ярко. Нужно быть ослепительной! Рассказываем, какие тренды в этом году в новогодних женских нарядах.

В какой цвет?

Металлическая крыса задает тон в прямом смысле слова: самые подходящие цвета – белый, серебристый и серый. И все их оттенки, например, пепельный или дымчатый. Всем, кому скучно в таких цветах жить и тем более веселиться, предлагают надеть платья, блузки или комбинезоны оттенков молочных, кремовых или слоновой кости.

Приветствуются пайетки, блестки, серебристые и золотые нити в тканях и вышивке. Можно играть с принтами. Табу здесь только одно – никаких кошачьих тем и леопардовых расцветок.

Если блеск все же не радует так, как цвет, то в разрешается надеть наряд горчичного, изумрудного, фиолетового колора.

Чтобы блистать в Новый год, лучше выбрать одежду из атласа, шелка или парчи.

В каких фасонах?

Ампир. Этому фасону присущи завышенная талия и наличие драпировки. Можно подобрать модель в пол, а можно короткое платье. Спина и плечи могут быть открыты. Другой вариант – с проймой на одно плечо. В таком фасоне как нигде уместны пайетки, бусины, стразы, пуговицы, кружева, вышивка.

Платье-русалка. Беспроигрышный вариант на все времена. Такое платье плотно облегает фигуру, расходясь от коленей широкой юбкой. Модели из блестящих тканей с пайетками, напоминающими чешую, усиливают этот образ.

Платье-футляр. Как правило, длина такого наряда – миди или мини. Платье приталено, выгодно оттеняет достоинства фигуры. Такие платья могут быть с декольте и стойками, без рукавов и с пышными рукавами-"фонарями", лаконичные и расшитые. В таком платье почти невозможно переборщить с аксессуарами. Для праздничного варианта лучше подобрать платье из атласа, бархата, велюра или кружева.

Бэби-долл. В таком платье можно похулиганить и добавить к образу щепотку инфантилизма. Ему характерны обтягивающий лиф, завышенная талия, пышная короткая юбка. Бантики, рюши, кружева, сетка – эти детали тоже здесь. Игривый фасон подойдет больше девушкам или женщинам со стройными ножками.

Еще один тренд сезона – платье с юбкой-солнцем. Выигрышнее всего оно будет смотреться в комплекте с подъюбником, который сделан из подкладочной ткани, сетки или фатина.

Какие аксессуары?

Аксессуары лучше подбирать тоже блестящие: переливающиеся серебром туфли, сумочки или клатчи в пайетках, металлические ремешки.

Главным дополнением могут стать украшения из драгоценных металлов. Впрочем, металлическая бижутерия с блестящим декором тоже приветствуется.