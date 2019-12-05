Ледовое побоище на Алтае: рыбак чуть не убил коллегу бензобуром

На озере Песчаном, что в Бурлинском районе, произошло ледовое побоище рыбаков. Потерпевший получил от коллеги по хобби бензобуром по затылку и был доставлен в травмпункт.
По предварительным данным, конфликт между приезжими рыбаками произошел из-за лунок. Потерпевший увидел на озере свободные лунки и решил порыбачить. Через какое-то время появился хозяин лунки и попросил уйти. Тот, что "незаконно" занял прикормленное место, ответил отказом.
Словесная перепалка рыбаков перешла в драку.
"Во время "ледового сражения" один из мужчин, тот, что предложил незваному гостю удалиться, ударил оппонента по затылку бензобуром. Потерпевший ретировался и вызвал полицию, а также бригаду скорой медицинской помощи", – сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В результате в больнице у потерпевшего врачи зафиксировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и вдавленный перелом затылочной кости.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Хроники жития простых людей. За которых так любят топить ))
Ну, в следующий раз точно жопу оторвет-не твое, не бери
Ну, в следующий раз точно жопу оторвет
Нет! Теперь когда он туда в следующий раз придёт, а лунок нет, так как сверлильщик сидит в тюрьме.
Глубинный народ
На северах проверяльщики и снимальщики чужих сетей часто не возвращаются домой.
5.12.2019 15:25
- гость -
так как сверлильщик сидит в тюрьме.
Ну конфликт и драку начал не сверлильщик, а хозяин тайги-озера.
Ну конфликт и драку начал не сверлильщик, а хозяин тайги-озера.
В суде это всё останется недоказанным. А вот за причинённый вред здоровью, а он как минимум будет средней тяжести, сверлильщик отправится на нары.
РыбачОк теперь надеюсь запомнит, что без разрешения нефиг шарится по чужими лункам))
5.12.2019 16:36
- гость -
Так ставили бы на лунках деревянные домики с замками. А чо?
5.12.2019 16:41
- гость -
У тебя на опе домик с замком не стоит? Значит можно?))))
Красивая картинка - прям ассоциация с зимней рыбалкой ) и с лунками!