Ледовое побоище на Алтае: рыбак чуть не убил коллегу бензобуром

На озере Песчаном, что в Бурлинском районе, произошло ледовое побоище рыбаков. Потерпевший получил от коллеги по хобби бензобуром по затылку и был доставлен в травмпункт.

По предварительным данным, конфликт между приезжими рыбаками произошел из-за лунок. Потерпевший увидел на озере свободные лунки и решил порыбачить. Через какое-то время появился хозяин лунки и попросил уйти. Тот, что "незаконно" занял прикормленное место, ответил отказом.

Словесная перепалка рыбаков перешла в драку.

"Во время "ледового сражения" один из мужчин, тот, что предложил незваному гостю удалиться, ударил оппонента по затылку бензобуром. Потерпевший ретировался и вызвал полицию, а также бригаду скорой медицинской помощи", – сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В результате в больнице у потерпевшего врачи зафиксировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и вдавленный перелом затылочной кости.

Возбуждено уголовное дело.