Сохранить главное: психолог раскроет барнаульцам пять секретов счастливой семьи

ТРЦ "Весна" и центр детской и семейной психологии "Каритас+" 8 декабря 2019 года в 15:00 приглашают всех желающих на мастер-класс профессионального семейного психолога Ольги Гореловой.

Ольга Николаевна поделится пятью работающими способами пережить семейные кризисы и сохранить близость. Мероприятие абсолютно бесплатное для всех желающих.

"Каждые выходные мы проводим бесплатные детские праздники в нашей уникальной игровой "Весна Лэнд", – комментирует управляющий ТРЦ "Весна" Ольга Боброва. – Однако в декабре нам бы хотелось быть полезными еще и взрослой аудитории. Каждой семье рано или поздно приходится сталкиваться с кризисными ситуациями, но не каждый может позволить себе посетить семейного психолога. Мы совместно с нашим партнером – центром "Каритас+" – приглашаем всех воспользоваться уникальной возможностью пообщаться с профессиональным психологом абсолютно бесплатно".

Мастер-класс состоится на втором этаже ТРЦ "Весна". Подробности мероприятия можно уточнить по телефону: 8-913-268-47-28.

Центр детской и семейной психологии "Каритас+" – это профессиональная помощь при сложностях в поведении и развитии детей, а также в решении различных семейных конфликтов. За 12 лет работы в Центр обратилось более 10 000 семей, и многие из них успешно решили свои проблемы.

Записаться на консультацию в центр детской и семейной психологии "Каритас+" можно по телефону: 8 (3852) 55-66-01 или по адресам: ул. Малахова, 146, пр. Калинина, 14.

ТРЦ "Весна"

г. Барнаул, ул. Малахова, 86В

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