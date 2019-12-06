Утепляемся красиво: где в Барнауле найти зимнюю одежду для всей семьи

Сибирь – регион суровых зим. Но ее все равно не боятся. Сибирь манит и влюбляет в себя с первого взгляда. А в ТРЦ "Пионер" есть все, чтобы дать отпор холоду и при этом выглядеть на все сто. Представляем вам гид по утеплению для всей семьи.

Начать стоит с того, что именно зимой может подчеркнуть ваш статус и сохранить максимум тепла – с шуб. Отдел верхней одежды "Шубамания" представляет широчайший выбор меховых изделий: кролик, енот, норка, нутрия – в различной цветовой гамме и под разный зимний стиль. Также здесь представлен большой ассортимент более практичных, но не менее красивых пуховиков. И несмотря на то, что сезон зимней одежды в самом разгаре, цены на изделия радуют глаз и кошелек. Отдел расположен на третьем этаже торгово-развлекательного центра.

По соседству с "Шубаманией" расположился салон Albana, а этажом ниже – "Сиберина", где также представлены теплые и красивые шубы, пальто и пуховики для мужчин и женщин на любой вкус.

Мужская зимняя одежда ожидает вас в "Пеплосе". Тем, кто выбирает более элегантный стиль даже в холода, советуем присмотреться к утепленным пальто в этом отделе. Профессиональные консультанты помогут подобрать модель, которая будет сидеть идеально. Ваш образ дополнят кожаные перчатки или стильная теплая кепка.

Спортивная мода зимой тоже актуальна. Выходные в горнолыжном комплексе или семейная лыжная гонка – это весело и незабываемо. Но важно правильно подготовиться к зимним забавам. Чтобы вы получили максимум удовольствия и чувствовали себя комфортно в мороз, отдел "Форвард" на третьем этаже "Пионера" предлагает куртки и костюмы, которые защитят от минусовых температур, снега и ветра. Ведущие бренды разработали специальные модели для активного зимнего отдыха.

Также теплую зимнюю одежду для взрослых и детей вы сможете найти в H&M и Reserved. В Incity и Sinsey подберете теплую женскую одежду и аксессуары. Для деток огромный выбор теплых пуховиков, комбинезонов и костюмов ожидает в "Детском мире", "Республике Kids", "Саше", Crockid и Familia, удачно расположившихся на третьем этаже торгового центра.

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в

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