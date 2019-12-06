Пятница, 6 Декабрь, 07:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,81
€ 70,72
Обь
54см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Утепляемся красиво: где в Барнауле найти зимнюю одежду для всей семьи

, ИА "Амител"
Необязательно ездить по всему городу, чтобы одеться тепло и стильно. ТРЦ "Пионер" собрал у себя все и для всех

Сибирь – регион суровых зим. Но ее все равно не боятся. Сибирь манит и влюбляет в себя с первого взгляда. А в ТРЦ "Пионер" есть все, чтобы дать отпор холоду и при этом выглядеть на все сто. Представляем вам гид по утеплению для всей семьи.

Начать стоит с того, что именно зимой может подчеркнуть ваш статус и сохранить максимум тепла – с шуб. Отдел верхней одежды "Шубамания" представляет широчайший выбор меховых изделий: кролик, енот, норка, нутрия – в различной цветовой гамме и под разный зимний стиль. Также здесь представлен большой ассортимент более практичных, но не менее красивых пуховиков. И несмотря на то, что сезон зимней одежды в самом разгаре, цены на изделия радуют глаз и кошелек. Отдел расположен на третьем этаже торгово-развлекательного центра.

По соседству с "Шубаманией" расположился салон Albana, а этажом ниже – "Сиберина", где также представлены теплые и красивые шубы, пальто и пуховики для мужчин и женщин на любой вкус.

Мужская зимняя одежда ожидает вас в "Пеплосе". Тем, кто выбирает более элегантный стиль даже в холода, советуем присмотреться к утепленным пальто в этом отделе. Профессиональные консультанты помогут подобрать модель, которая будет сидеть идеально. Ваш образ дополнят кожаные перчатки или стильная теплая кепка.

Спортивная мода зимой тоже актуальна. Выходные в горнолыжном комплексе или семейная лыжная гонка – это весело и незабываемо. Но важно правильно подготовиться к зимним забавам. Чтобы вы получили максимум удовольствия и чувствовали себя комфортно в мороз, отдел "Форвард" на третьем этаже "Пионера" предлагает куртки и костюмы, которые защитят от минусовых температур, снега и ветра. Ведущие бренды разработали специальные модели для активного зимнего отдыха. 

Также теплую зимнюю одежду для взрослых и детей вы сможете найти в H&M и Reserved. В Incity и Sinsey подберете теплую женскую одежду и аксессуары. Для деток огромный выбор теплых пуховиков, комбинезонов и костюмов ожидает в "Детском мире", "Республике Kids", "Саше", Crockid и Familia, удачно расположившихся на третьем этаже торгового центра.

 

ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в
Сайт
ВКонтакте
Instagram
Одноклассники

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
07:06
"Морда красная такая": о чем шутил юморист Михаил Евдокимов 40
07:00
Утепляемся красиво: где в Барнауле найти зимнюю одежду для всей семьи 0
06:46
Истории воинов и поэма от Томенко: как в Барнауле прошел День неизвестного солдата 0
06:25
Что нельзя дарить на год Крысы: опасные, неэтичные и абсурдные подарки на Новый год 0
06:22
Штормовой ветер и снег с дождем обещают 6 декабря в Алтайском крае 0
06:19
Общество без границ. Как люди с ограниченными возможностями помогают друг другу 0
06:12
"Свой я, деревенский": чем запомнился Михаил Евдокимов 0
06:03
Власти и Росавиация решат, закрывать ли аэропорт Барнаула на год из-за ремонта ВПП 0
23:54
"Купили баночку горошка": бийчанка показала на видео консервную банку с водой 1
23:25
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ 0
22:43
Проект по маркировке подгузников может начаться в феврале 2020 года 0
22:04
Власти Алтайского края решили отстреливать лис из-за бешенства 6
21:37
"У нас нет цели взять и сразу все бухнуть": Медведев рассказал о нацпроектах 6
21:05
Барнаулец стал самым активным пользователем сервиса "Яндекс.Музыка" 2
20:32
Власти Барнаула и перевозчики обсудили самые резонансные ДТП в 2019 году 6
20:03
В Барнауле дочь и внук выгнали на улицу 83-летнюю пенсионерку 9
19:33
Медведев назвал самое сложное решение в своей карьере 7
19:01
Бийчанин в Барнауле угнал автомобиль, чтобы доехать до родного города 0
18:28
Медведев рассказал про хороший командный дух в правительстве России 6
18:01
Семь признаков того, что вы пьете много чая 1
17:49
Виктор Томенко порекомендовал Минздраву региона быть более открытым для населения 2
17:29
Медведев назвал российские поликлиники "сараями" и призвал строить новые 17
17:11
Летим на восток: власти объяснили, зачем нужен авиарейс Барнаул – Новосибирск 5
17:08
В Ростовской области предложили сделать 31 декабря выходным для женщин 0
16:35
Новосибирец отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова 16
16:16
Смотри, как надо! Медведица на Алтае учила детеныша добывать сурка 29
16:01
Ураганный ветер, дожди и плюсовая температура накроют Алтайский край 6 и 7 декабря 0
15:49
Судьи предложили наказывать СМИ за плохие материалы про суд и справедливость 20
15:35
В Чечне заказали золотые медали имени Кадырова с драгоценными камнями 16
15:20
Экс-футболист Алексей Смертин протаранил машину на парковке и скрылся с места ДТП 24
15:09
Ледовое побоище на Алтае: рыбак чуть не убил коллегу бензобуром 12
14:55
Сбежавшего голым из реанимации жителя Приморья насильно вернули в больницу 5
14:36
Позор и унижение: Лев Лещенко высказал свое мнение по поводу пенсий в России 21
14:21
В Барнауле водитель въехал в киоск с фруктами и припаркованный на тротуаре Lexus 29
14:02
Со "Сватами" все в порядке: Федор Добронравов раскрыл будущее сериала 7
13:45
Жители барнаульских многоэтажек стали меньше платить за электричество и отопление 6
13:32
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО 1
13:13
Власти Барнаула отказались благоустраивать сквер на площади Октября 14
13:01
От ресничек до одежки – сами: в Барнауле создают кукол по высоким стандартам СССР 3
12:47
Барнаулец с наркотиками и патронами приехал на челябинский вокзал 6
12:34
Свобода и скорость. В "Белокурихе-2" открыли горнолыжный сезон на "Мишиной горе"
Собирайтесь в Белокуриху покорять самый высокогорный лыжный комплекс Алтайского края
12:19
Индекс оливье: новогодний салат за 2019 год подорожал с опережением инфляции 1
12:02
Как избежать катастрофы: ученые сделали фильм о проблемах алтайских лесов 17
11:52
15 лет лишения свободы дали бийчанке за убийство 11-месячной дочери 6
11:41
В Перми почтут память погибших при пожаре в "Хромой лошади" в 2009 году 0
11:29
Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Барнауле 3
11:14
Есть время, чтобы вылечить: на Алтае стали чаще выявлять рак на ранней стадии 5
11:04
"Газпром" может отказаться от строительства газопровода в Китай через Алтай 17
10:54
В алтайском правительстве подтвердили отставку "экономического" министра 12
10:41
Coca-Cola отказывается от акций и скидок 27

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.