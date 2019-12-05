Новосибирец отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова

Жителю Новосибирска Евгению Гуляеву вернут деньги за билет на концерт группы "Ленинград" и доплатят сверху еще столько же, сообщают "Вести Новосибирск".
В иске против лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, организаторов концерта в Новосибирске и хоккейного клуба "Сибирь" мужчина потребовал выплатить 300 тыс. рублей моральной компенсации за нецензурную лексику.
Свои претензии Гуляев объяснил тем, что слышал по радио песни Шнурова, но в них мата не было. Однако на концерте ненормативной лексики было в избытке, поэтому ему пришлось страдать, а потом и вовсе покинуть "культурное мероприятие".
Суд частично удовлетворил требования жителя Новосибирска. Компания-организатор заплатит штраф в размере 2,2 тыс. рублей, а также вернет новосибирцу стоимость билета в 2,5 тыс. рублей и выплатит ему компенсацию морального вреда в размере двух тысяч рублей.
Комментарии
отлично - теперь можно всем так делать
Сказочный ....
5.12.2019 16:40
Иsтина
Просто есть артисты, которые матерятся скромно и со вкусом, а есть, которые режут слух, употребляя мат везде.
Правильно сделал.
представляю следующий концерт шнура. перед началом он спрашивает: "кто не знает, что будут маты? поднимитесь на сцену" несколько человек выходит на сцены и слышат "пошли на ***** ******* *******"
)))
офигеть, как выгодно!!!!!
"поэтому ему пришлось страдать, а потом и вовсе покинуть "культурное мероприятие", он что блин, на "Лебединое озеро" пришел?! Думал "лебеди" танцевать будут, а они матом петь начали! Ну сказочник...
представляю следующий концерт шнура.
Шнур может)) зато остальные зрители повеселятся)
А на судебное разбирательство потратил тысяч 30. Мдя вот это талантище.