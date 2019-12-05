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Ураганный ветер, дожди и плюсовая температура накроют Алтайский край 6 и 7 декабря

, ИА "Амител"
В эти дни в регионе будет до +3...+5 градусов
Фото: newsbel.by

Фото: newsbel.by

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 6 и 7 декабря, сообщает ЦГМС по региону.

В эти дни ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами будут сильные осадки, метели, гололедные явления. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами порывы будут достигать 27 метров. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

Согласно прогнозу, днем 6 декабря в крае будет 0...+5 градусов, а 7 декабря – до +3°C. В воскресенье, 8 декабря, плюсовая температура сохранится, а вот ветер начнет утихать.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, а также других предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии – оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. 

При штормовом ветре и снегопаде часто происходят порывы воздушных линий электропередачи, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.

Для водителей в условиях гололеда главное правило – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее. Соблюдайте скоростной режим, дистанцию. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз. При осадках, ухудшающих видимость, следует уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.

Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и огнетушителя, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также мобильного телефона.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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