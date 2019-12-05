В Ростовской области предложили сделать 31 декабря выходным для женщин

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев попросил губернатора Василия Голубева рассмотреть возможность сделать 31 декабря выходным днем для женщин, сообщает РИА "Новости".

"Особая нагрузка в этот день падает на представительниц прекрасного пола – на хрупкие плечи донских девушек и женщин ложится масса дел, особенно связанных с подготовкой праздничного стола, созданием праздничного антуража и прочими хлопотами", – говорится в обращении на имя губернатора.

Федяев отметил, что идею перенести один из выходных дней на 31 декабря одобрили на федеральном уровне, но в этом году Госдума не успеет сделать это для всех россиян, однако у глав регионов есть такое право.

"На основании вышеизложенного, прошу вас рассмотреть возможность утверждения 31 декабря 2019 года выходным днем в Ростовской области для женщин, являющихся служащими государственной, бюджетной и социальной сфер", – попросил депутат.

Напомним, в ноябре-декабре развернулись споры вокруг 31 декабря. Ранее ЛДПР внесла в Госдуму инициативу, предлагающую сделать этот день выходным. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала это предложение.

В Роструде рассказали, что последний день в году может стать нерабочим, но только если работодатель предоставит своим сотрудникам день отдыха. Однако согласно трудовому законодательству это повлечет за собой уменьшение зарплаты.

Министр труда Максим Топилин объяснил, что в этом году уже невозможно сделать 31 декабря выходным днем, поскольку правительство России принимает такое решение заранее и на год вперед.

Дмитрий Песков в этом аспекте поддержал Топилина. Он отметил, что не видит предмета для дискуссий: если решение уже принято, значит надо работать. Он также сравнил Путина с доменной печью, говоря о планах президента на 31 декабря.