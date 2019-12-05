Медведев, говоря о поликлиниках, отметил, что в сараях невозможно лечить людей

В России необходимо строить новые поликлиники, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 5 декабря в ходе общения с журналистами в прямом эфире.

"Необходимо строить новые поликлиники. В сараях невозможно лечить людей", — отметил премьер.

Также он назвал удручающим общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России. "Здесь надо что-то делать. Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект улучшением первичной помощи, потому что именно туда — в поликлинику, в ФАП, в больницу — приходят практически все люди", — подчеркнул Медведев.

По его словам, в Москве ситуациям с этим "плюс-минус приличная". "Но достаточно километров 100-150 отъехать, и это уже совершенно другая история", — добавил премьер.

"Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт существующих. Дозакупить медоборудование. В общей сложности на реформу первичного звена потребуется около 550 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет", — уточнил глава кабмина.

Между тем, отметил Медведев, есть в здравоохранении и основания для гордости. К примеру, сейчас в России по линии высокотехнологичной медицинской помощи выполняется около миллиона операций в год. "Это очень хороший результат", — сказал премьер.