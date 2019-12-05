Медведев назвал российские поликлиники "сараями" и призвал строить новые

В России необходимо строить новые поликлиники, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 5 декабря в ходе общения с журналистами в прямом эфире.
"Необходимо строить новые поликлиники. В сараях невозможно лечить людей", – отметил премьер.
Также он назвал удручающим общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России. "Здесь надо что-то делать. Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект улучшением первичной помощи, потому что именно туда – в поликлинику, в ФАП, в больницу – приходят практически все люди", – подчеркнул Медведев.
По его словам, в Москве ситуация с этим "плюс-минус приличная". "Но достаточно километров 100-150 отъехать, и это уже совершенно другая история", – добавил премьер.
"Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт существующих. Дозакупить медоборудование. В общей сложности на реформу первичного звена потребуется около 550 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет", – уточнил глава кабмина.
Между тем, отметил Медведев, есть в здравоохранении и основания для гордости. К примеру, сейчас в России по линии высокотехнологичной медицинской помощи выполняется около миллиона операций в год. "Это очень хороший результат", – сказал премьер.
Комментарии
Это у его жинки личный самолёт?
про самолет его не спрашивали?
В Барнауле ремонт в поликлиниках нормальный, а врачей не хватает.
Медведев, говоря о поликлиниках, отметил, что в сараях невозможно лечить людей
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Вспомнился фильм Жмурки, где наркоман-студент достает пулю из брюшной полости без наркоза. В фельдшерском пункте 2х2 фельдшер делала перевязки и безошибочно ставила диагноз.
необходимо строить новые поликлиники
Вот оно как! А кто вам 20 лет мешал это делать?
Онколог сказала, что бабушка не проживет более чем полгода. А бабушка поехала в деревню, лечилась народными средствам и прожила еще 30 лет.
..помимо прочего, смогут задать вопрос Медведеву журналисты «МатчТВ», детского канала «Карусель» и православного телеканала «Спас».
Транслировать пресс-конференцию Медведева будут несколько федеральных телеканалов и радиостанций.
На встрече с премьер-министром, в частности, присутствуют представители «Камеди-Клаб» и шоу «Уральские пельмени» — Тимур Бадтрутдинов и Юлия Михалкова
Вполне возможно следующий президент, между прочим.....
17:51
- гость -
Онколог сказала, что бабушка не проживет более чем полгода. А бабушка поехала в деревню, лечилась народными средствам и прожила еще 30 лет.
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Хороший анекдот. Но я знаю похожий, но лучше:
Идет мужик по пустыне, устал, хочет пить. Видит - оазис, там -
ресторан с вывеской - "Только для черных". Намазался он гуталином
и зашел. Выпил, закусил и еще выпил. В общем лег спать и просил
утром разбудить.
Разбудили утром, пошел он дальше. Устал под вечер пуще прежнего,
опять проголодался. Видит - опять оазис и ресторан, только с вывеской
"для белых". Стал он с себя гуталин стирать, а он не стирается.
Оказалось - не того негра разбудили...
Как бы мы жили без такой его трогательной заботы?
Не знаю как, знаю только, что лучше.
Душка. Путин по сравнению с ним - вчерашний день. Эх как он правду-матку резанул
В Барнауле ремонт в поликлиниках нормальный
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Да, уж - уровень сарайный у хлопца, нужна реформа всего здравоохранения...
Патологический лицемер.
Впрочем, в их среде лицемерие культивируется издревле.