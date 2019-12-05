Медведев рассказал про хороший командный дух в правительстве России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам заявил, что в правительстве страны хороший командный дух, сообщает РИА "Новости".

"Это большой коллектив людей, это мои товарищи. Мы периодически собираемся и обсуждаем, как у нас дела. Очень важно поддерживать командный дух. Это такая товарищеская работа, общение, как принято сейчас говорить — тим-билдинг такой", — сказал Медведев.

По его словам, порой члены правительства даже справляют вместе праздники. "Да и просто иногда дни рождения отдельных коллег отмечаем", — подчеркнул премьер.

"Так что в этом смысле, мне кажется, у нас хороший командный дух и взаимопонимание в правительстве. И я могу об этом судить даже по сравнению с другими примерами, которые мне известны", — уточнил Медведев.