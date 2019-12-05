Медведев рассказал про хороший командный дух в правительстве России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам заявил, что в правительстве страны хороший командный дух, сообщает РИА "Новости".
"Это большой коллектив людей, это мои товарищи. Мы периодически собираемся и обсуждаем, как у нас дела. Очень важно поддерживать командный дух. Это такая товарищеская работа, общение, как принято сейчас говорить — тим-билдинг такой", — сказал Медведев.
По его словам, порой члены правительства даже справляют вместе праздники. "Да и просто иногда дни рождения отдельных коллег отмечаем", — подчеркнул премьер.
"Так что в этом смысле, мне кажется, у нас хороший командный дух и взаимопонимание в правительстве. И я могу об этом судить даже по сравнению с другими примерами, которые мне известны", — уточнил Медведев.
Комментарии
Один такой дружок уже свинтил в Германию)
А мы посмотрим, когда наступит время "ч", как они будут сдавать друг друга и спасать свою шкуру.
18:55
А мы посмотрим..
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Не посмотрим..посмотрим только на Крысиные тропы 2..