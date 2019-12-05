Бийчанин в Барнауле угнал автомобиль, чтобы доехать до родного города

В Бийске сотрудники полиции в ходе рейда обнаружили стоящий открытым автомобиль Daewoo Nexia, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Сверив государственные номерные знаки и номера агрегатов было установлено, что накануне именно эту машину похитил неизвестный в Барнауле.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность подозреваемого, уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Бийчанин 1998 года рождения свою вину отрицать не стал", — отметили в ведомстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.