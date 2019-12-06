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Почему Ракшин и другие бизнесмены не берут деньги у государства и другим не советуют

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
В чем мастодонты алтайского бизнеса видят опасность кредитов и грантов и что нужно для успеха предприятия
Форум 'Мой бизнес: встречи по делу' / Фото: организатор форума ИД 'Алтапресс'

Форум "Мой бизнес: встречи по делу" / Фото: организатор форума ИД "Алтапресс"

Государство хочет, чтобы малым и средним бизнесом (МСП) в Алтайском крае занимались на четверть человек больше, чем сейчас. Для этого до 2024 года в регион направят 2,8 млрд рублей. Но предприниматели с 30-летним опытом не верят в такие "костыли". Государству следует задуматься над тем, как создать условия для бизнеса, чтобы люди сами хотели и могли им заниматься, считают они.

Такие идеи сорвали аплодисменты участников форума "Мой бизнес: встречи по делу", который состоялся 3 декабря в Алтайском филиале РАНХиГС. Его организовало Министерство экономического развития РФ при поддержке информагентства ТАСС. В форуме поучаствовали более 180 человек.

Спасибо, что без господдержки

Основатель "Форбанка" Андрей Макулов рассказал, что его клиенты – как раз малые и средние предприниматели. Из них только 2-3% построили бизнес за счет различных видов господдержки и инвестиций.

"Вот представьте: из 100 человек, только 3. Остальные 97 – за счет собственных средств. В обороте предприятия только 20-30% денег могут быть кредитами. Я бы вообще запретил кредитовать начинающих предпринимателей", – поделился Андрей Макулов, но отметил, что так не только в России, но и в других странах.

Основатель сети "Мария-Ра" Александр Ракшин заявил, что не пользовался господдержкой и рад, что не пришлось отчитываться за то, куда потрачены деньги. Он считает: для развития МСП надо не кредиты давать, а создавать условия для работы и не мешать.

Ракшин привел в пример новость о перевернувшемся автобусе под Читой (погибло 19 человек, 26 получили травмы). "У этого перевозчика обыски походят не только в офисе, а даже дома! Наверное, думают, что он снял с автобуса тормозную колодку и спрятал ее. Почему не проверяют службы, которые должны очищать мост ото льда? Следить за тем, чтобы на линию выходили исправные автобусы, а не рухлядь", – говорит предприниматель.

Собственник компании "Алтайские закрома" Александр Терновой продолжил: "За 27 лет, я благодарен государству, нам никаких форм поддержки не предоставляли. Это сказки – бери деньги, и ты будешь лучшим. Как только вам пишут бизнес-план, можно крест поставить. Пиши сам бизнес-план". А Юрий Фриц, председатель правления Союза предпринимателей, и вовсе отметил: "Появился отдельный вид предпринимателей – охотники на гранты. Они нацелены только на то, чтобы получить деньги, а не выстроить надежную, живучую компанию". 

Вместо больше стало меньше

Растить число МСП будут под эгидой властей всех уровней, подчеркнул на форуме в приветственной речи губернатор Виктор Томенко. К 2024 году – с 265 тыс. человек до 331 тыс. На это выделят 2,8 млрд рублей, а также устроят обучение, льготные кредиты, гранты и другое. Например, около 170 млн рублей пойдет на популяризацию предпринимательства.

Но, говорит Александр Евстигнеев, начальник управления края по развитию предпринимательства, в 2018 году количество занятых в МСП сократилось на 0,3%.

"Мы поймали негативный тренд 2014-2015 годов. Получив поддержку, предприниматели через месяц-два слышали стук правоохранительных органов, которые говорили: "Давай проверим". Сегодня мы от этого уходим. <…> Да, не просто. Да, есть темы, связанные с налоговым регулированием, с контрольной деятельностью. Еще раз: государство и президент приняли решение развивать предпринимательство. Он подчеркивает вашу важную роль в развитии регионов и муниципальной экономики", – говорил с трибуны Александр Евстигнеев.

Есть и другие проблемы. Генеральный директор завода АТИ Артем Шамков рассказал, что когда государство развивало программу импортозамещения, предприятие получило 100 млн рублей на новый проект. Его общая стоимость – 270 млн рублей. Но с конца 2018 года государству интереснее развивать экспорт.

"В связи с этим более 50 постановлений правительства РФ закрыты или отменены", – говорит Шамков.

Но он добавил, что за 2018-2019 годы АТИ удалось получить в фонде развития края около 40 млн рублей на приобретение нового оборудования. "В 2018 году мы запустили цех по производству безасбестовых тормозных колодок для иностранных авто, прицепов и ж/д транспорта", – поделился предприниматель.

Так нужна ли господдержка?

"С марта 2019-го выдано 4 млрд льготных кредитов. Из них больше 2 млрд – это инвестиции в новое дело", – рассказал Александр Евстигнеев. Он согласился с опытными бизнесменами: "Государство должно выступать не подающей стороной, а сервисом. Если не будет своей головы на плечах, то ничего не получится. Мы не навязываем себя как истину в единой инстанции. У меня вопрос к Александру Ракшину: бизнесом нужно заниматься?"

"Бесспорно, – ответил ретейлер, самый крупный налогоплательщик региона, который в этом году перечислит в бюджет 9,3 млрд рублей. – Если не заниматься бизнесом, как страна будет развиваться? Нас в старости кто будет содержать? Мы должны построить фундамент жизни для себя и внуков сегодня, пока молодые и энергичные. Это наша обреченность".  

Андрей Макулов советовал: "Кредитом для старта бизнеса могут быть, например, деньги от проданной машины. У меня ее не было, поэтому я продал машину друга. У нас был еще один друг: он умел хорошо драться. Я сейчас говорю о том, что нужно уметь кооперироваться, объединяться".

Еще он советует искать свободную нишу и предлагать уникальные услуги. "Много лет назад я платил за коммуналку в восемь разных организаций. Поэтому "Форбанк" внедрил систему платежей в одно окно "Город", она только через семь лет заработала в Москве. А еще я вижу, что хороший бизнес вырастает из хобби. Когда человеку нравится что-то делать, он работает лучше и преуспевает. Ну а если дело не пойдет, у него останется хобби. И это тоже хорошо".

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

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