Смотри, как надо! Медведица на Алтае учила детеныша добывать сурка

Сайлюгемские медведи попали на видео в тот момент, когда разоряли нору и ели сурков.

Сцену трапезы косолапых снял житель Республики Алтай Санаш Саблаков в сентябре, но на YouTube-канале Сайлюгемского парка его опубликовали только сейчас.

По словам очевидца, самка с медвежонком увлеченно раскапывала сурочью норку. Выкопав приличную яму, она достала одного сурка и съела его прям тут же. Затем действия мамы повторил детеныш: он залез в яму, копнул, достал грызуна и съел. Все это происходило минут 15-20. Потом медвежья парочка отправилась спать за ближайшие камни.

Мишек в этих краях видят часто, но они не нападают на скот и людей. Их интересует только мелкий грызун или сурок.