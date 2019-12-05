Смотри, как надо! Медведица на Алтае учила детеныша добывать сурка

Сайлюгемские медведи попали на видео в тот момент, когда разоряли нору и ели сурков.
Сцену трапезы косолапых снял житель Республики Алтай Санаш Саблаков в сентябре, но на YouTube-канале Сайлюгемского парка его опубликовали только сейчас.
По словам очевидца, самка с медвежонком увлеченно раскапывала сурочью норку. Выкопав приличную яму, она достала одного сурка и съела его прям тут же. Затем действия мамы повторил детеныш: он залез в яму, копнул, достал грызуна и съел. Все это происходило минут 15-20. Потом медвежья парочка отправилась спать за ближайшие камни.
Мишек в этих краях видят часто, но они не нападают на скот и людей. Их интересует только мелкий грызун или сурок.
Комментарии
Лучше бы настоящих первомайских мужиков сожрали, которые трёх лосей убили.
5.12.2019 16:17
- гость -
Видать медведям белки больше по душе. .авна меньше.
5.12.2019 16:17
- гость -
Сходи к психиатру, не откладывай. Случай запущенный, скоро ты сам можешь начать людей убивать. Да и с зоофилией твоей что-то делать надо, не нормально это.
Зассаную инцефалиточку постирай.
Потом медвежья парочка отправилась спать за ближайшие камни.
---
Ну не факт, конечно, что они потом проснулись. Богата земля алтайская на охотников.
Могло быть так: Бах-бах-бах....медведица лежит, а перепуганный медвежонок убегает. Бах-бах.. медвежонок завалился на бок и затих, алтайский Дерсу собирает гильзы от Сайги. Сегодня у него хороший день - он добыл зверя.