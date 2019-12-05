Виктор Томенко порекомендовал Минздраву региона быть более открытым для населения

Губернатор края Виктор Томенко заявил, что Минздраву необходимо проявлять большую информационную открытость, пишет "Банкфакс". Глава региона считает, что это поможет избежать "различных инсинуаций в сфере здравоохранения, которая и без того является проблемной".

Также он подчеркнул, что система здравоохранения – острая проблема в регионе.

"Огромное количество претензий, вопросов, требований и так далее со стороны жителей края мы видим, фиксируем и отрабатываем, поток их большой. Объективный анализ положения дел в наших учреждениях и в системе здравоохранения в целом подтверждает, что претензии эти обоснованные, – сказал Томенко на заседании правительства 5 декабря. – Чтобы избежать инсинуаций и передергиваний, человечество ничего другого пока не придумало, кроме как проводить работу открыто и делать информацию доступной, чтобы все могли сформировать свое мнение по поводу реализуемой нами политики, по развитию системы здравоохранения".

Такие выводы губернатор сделал после доклада министра ведомства Дмитрия Попова, отметив, что "озвученные данные все же не дают полной картины о положении дел в регионе".

В докладе Попова прозвучала масса цифр, которые отражают развитие регионального здравоохранения. Например, за три года финансовое обеспечение отрасли превысило сумму в 9 млрд рублей, 82,5% из которых – средства краевого бюджета. На эти средства был обновлен автопарк скорой помощи, закуплено новое оборудование в медучреждения края, сделан ремонт в поликлиниках и больницах, а также налажена работа мобильных ФАПов.

В завершении заседания глава региона попросил ведомство освещать все важные вопросы на своем сайте, чтобы добиться максимальной информационной открытости.