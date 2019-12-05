Четверг, 5 Декабрь, 19:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,81
€ 70,72
Обь
54см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Виктор Томенко порекомендовал Минздраву региона быть более открытым для населения

, ИА "Амител"
По его словам, это поможет каждому сформировать свое мнение по поводу политики в сфере здравоохранения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Губернатор края Виктор Томенко заявил, что Минздраву необходимо проявлять большую информационную открытость, пишет "Банкфакс". Глава региона считает, что это поможет избежать "различных инсинуаций в сфере здравоохранения, которая и без того является проблемной".

Также он подчеркнул, что система здравоохранения – острая проблема в регионе. 

"Огромное количество претензий, вопросов, требований и так далее со стороны жителей края мы видим, фиксируем и отрабатываем, поток их большой. Объективный анализ положения дел в наших учреждениях и в системе здравоохранения в целом подтверждает, что претензии эти обоснованные, – сказал Томенко на заседании правительства 5 декабря. – Чтобы избежать инсинуаций и передергиваний, человечество ничего другого пока не придумало, кроме как проводить работу открыто и делать информацию доступной, чтобы все могли сформировать свое мнение по поводу реализуемой нами политики, по развитию системы здравоохранения".

Такие выводы губернатор сделал после доклада министра ведомства Дмитрия Попова, отметив, что "озвученные данные все же не дают полной картины о положении дел в регионе".

В докладе Попова прозвучала масса цифр, которые отражают развитие регионального здравоохранения. Например, за три года финансовое обеспечение отрасли превысило сумму в 9 млрд рублей, 82,5% из которых – средства краевого бюджета. На эти средства был обновлен автопарк скорой помощи, закуплено новое оборудование в медучреждения края, сделан ремонт в поликлиниках и больницах, а также налажена работа мобильных ФАПов.

В завершении заседания глава региона попросил ведомство освещать все важные вопросы на своем сайте, чтобы добиться максимальной информационной открытости.

Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

5.12.2019 18:05
- гость -

Разгонять пора этот Минздрав

5.12.2019 18:38
- гость -

Он, что решил рекомендациями отделаться, а не пора уже и власть употребить - одна проблема с обеспечением льготными лекарствами подразумевает как минимум увольнения министра и его замов...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
19:01
Бийчанин в Барнауле угнал автомобиль, чтобы доехать до родного города 0
18:28
Медведев рассказал про хороший командный дух в правительстве России 2
18:01
Семь признаков того, что вы пьете много чая 0
17:49
Виктор Томенко порекомендовал Минздраву региона быть более открытым для населения 2
17:29
Медведев назвал российские поликлиники "сараями" и призвал строить новые 14
17:11
Летим на восток: власти объяснили, зачем нужен авиарейс Барнаул – Новосибирск 3
17:08
В Ростовской области предложили сделать 31 декабря выходным для женщин 0
16:35
Новосибирец отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова 14
16:16
Смотри, как надо! Медведица на Алтае учила детеныша добывать сурка 23
16:01
Ураганный ветер, дожди и плюсовая температура накроют Алтайский край 6 и 7 декабря 0
15:49
Судьи предложили наказывать СМИ за плохие материалы про суд и справедливость 20
15:35
В Чечне заказали золотые медали имени Кадырова с драгоценными камнями 16
15:20
Экс-футболист Алексей Смертин протаранил машину на парковке и скрылся с места ДТП 17
15:09
Ледовое побоище на Алтае: рыбак чуть не убил коллегу бензобуром 12
14:55
Сбежавшего голым из реанимации жителя Приморья насильно вернули в больницу 5
14:36
Позор и унижение: Лев Лещенко высказал свое мнение по поводу пенсий в России 19
14:21
В Барнауле водитель въехал в киоск с фруктами и припаркованный на тротуаре Lexus 27
14:02
Со "Сватами" все в порядке: Федор Добронравов раскрыл будущее сериала 7
13:45
Жители барнаульских многоэтажек стали меньше платить за электричество и отопление 5
13:32
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО 1
13:13
Власти Барнаула отказались благоустраивать сквер на площади Октября 14
13:01
От ресничек до одежки – сами: в Барнауле создают кукол по высоким стандартам СССР 3
12:47
Барнаулец с наркотиками и патронами приехал на челябинский вокзал 6
12:34
Свобода и скорость. В "Белокурихе-2" открыли горнолыжный сезон на "Мишиной горе"
Собирайтесь в Белокуриху покорять самый высокогорный лыжный комплекс Алтайского края
12:19
Индекс оливье: новогодний салат за 2019 год подорожал с опережением инфляции 1
12:02
Как избежать катастрофы: ученые сделали фильм о проблемах алтайских лесов 15
11:52
15 лет лишения свободы дали бийчанке за убийство 11-месячной дочери 6
11:41
В Перми почтут память погибших при пожаре в "Хромой лошади" в 2009 году 0
11:29
Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Барнауле 3
11:14
Есть время, чтобы вылечить: на Алтае стали чаще выявлять рак на ранней стадии 4
11:04
"Газпром" может отказаться от строительства газопровода в Китай через Алтай 15
10:54
В алтайском правительстве подтвердили отставку "экономического" министра 12
10:41
Coca-Cola отказывается от акций и скидок 26
10:33
Барнаулец залез в кабину башенного крана и объявил голодовку из-за долгов по зарплате 20
10:18
"Почта России" начала продавать лекарства, которые отпускают по рецептам 5
10:02
Алтайская кукла ручной работы. В нее влюбились Москва и Новосибирск 4
09:41
"Чтоб он сдох!" Интервью Дмитрия Шепелева возмутило отца Жанны Фриске 5
09:21
Варламов включил жилой комплекс в Барнауле в топ самых уродливых зданий России 52
09:09
Самозанятые пенсионеры получат неожиданную прибавку из-за лазейки в законе 0
08:44
Москвича посадили на 12 лет за то, что он хотел справить нужду в подъезде 39
08:14
В Подмосковье мальчика назвали Король Лев 11
07:49
Пенсии в России вырастут с 1 января 2020 года 9
07:25
За тобой следят. Какими уловками пользуются магазины для продаж 18
07:06
Врачи развеяли миф о пользе сауны при похудении 1
06:42
Живые ёлки и неизменные снежные фигуры: как выглядел новогодний Барнаул 30 лет назад 10
06:24
Дождь и мокрый снег обещают 5 декабря в Алтайском крае 1
06:15
Снежколепы, куклы, железная дорога: какие еще подарки ждут алтайские малыши 0
23:46
Виктор Сухоруков призвал навсегда забыть о возможном продолжении фильма "Брат" 1
23:18
Школьника из Челябинска заподозрили в изнасиловании девочки 1
22:45
Онколог рассказал, в каком возрасте нужно проверяться на рак 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.