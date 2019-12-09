Новые грани комфорта: Фирсова Слобода обустраивает новый микрорайон

Фото: "Фирсова слобода"
Весной 2018 года в рамках проекта "Фирсова Слобода" стартовали продажи земельных участков в четвертом загородном поселке застройщика. Но данный микрорайон, в отличие от предыдущих "номерных", получил свое уникальное название – Новая Грань. Михаил Кочетов, директор девелоперской компании, рассказал порталу amic.ru о том, что происходит сейчас в Новой Грани и какие перспективы у этого поселка.
В первую очередь Михаил Кочетов остановился на итогах строительного сезона 2019 года. Как рассказал застройщик, он полностью выполнил свои обязательства в соответствии с утвержденным в начале года планом работ, а именно:
- Построил дороги с бетонным покрытием по второй очереди строительства – улицы 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я Парковые;
- Сделал газораспределительные сети и сети водоснабжения для участков второй очереди строительства;
- В октябре закончил монтаж системы уличного освещения микрорайона. То есть в поселке уличное освещение уже есть;
- Сдал в эксплуатацию газораспределительную сеть микрорайона, и уже в первых числах декабря топливо поступило в дома жителей поселка.
Застройщик рассказал, что за полтора года, то есть по состоянию на конец ноября 2019, в Новой Грани продано более 30% участков (всего в поселке будет 450 домовладений).
"Радует строительная активность наших жителей: так, на 53 объектах уже возводятся дома. С учетом того, что к электроэнергии и воде собственники участков первой очереди (в соответствии с графиком, утвержденным застройщиком) начали подключаться только в мае текущего года, мы считаем эти цифры очень хорошим результатом", – рассказал Михаил Кочетов.
Важно также отметить, что в поселке уже создано Товарищество собственников недвижимости. Внутрипоселковые дороги, система уличного освещения, детская площадка, а в перспективе и площадки для сбора мусора – общая собственность Товарищества, а значит, затраты на содержание в равной мере должны оплачивать все собственники участков микрорайона. К слову, эти затраты совсем невелики. Так, на 2020 год утвержден взнос на содержание общего имущества в размере 200 рублей в месяц.
Застройщик с готовностью поделился планами и на следующий год:
– Также весной 2020 года начнутся работы по устройству бетонных дорог, сетей водоснабжения и газораспределительной сети для участков третьей очереди строительства. В это же время участки третьей очереди поступят в продажу.
– К осени 2020 года будут представлены готовые дома в поселке Новая Грань. Также клиентам будут предложены типовые проекты для строительства домов на заказ. Об этом "Фирсова Слобода" расскажет подробнее в начале 2020 года.
В конце разговора Михаил Кочетов добавил, что традиционно к новогодним праздникам компания "Фирсова Слобода" подготовила подарок для всех желающих сменить городское жилье на жизнь за городом.
"В ноябре в Новой Грани стартовала акция – скидки на 20 участков к 2020 году. Экономия при покупке акционных участков может составить до 146 тысяч рублей. Дополнительную информацию об условиях акции вам предоставят в нашем отделе продаж", – сказал Михаил Кочетов.
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