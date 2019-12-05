Четверг, 5 Декабрь, 20:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,81
€ 70,72
Обь
54см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Медведев назвал самое сложное решение в своей карьере

, ИА "Амител"
Премьер отметил, что это было тяжелое и нервное решение, которое принимать не хотелось
Фото: newsbel.by

Фото: newsbel.by

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам заявил, что решение по изменению пенсионного законодательства стало одними из самых сложных в его карьере.

"Самые сложные решения — те, которые создают очень серьезные проблемы для страны и могут создать проблемы для людей", — разъяснил Медведев свое понимание формулировки "сложное решение".

Одним из последних таких шагов стала пенсионная реформа. "Наверное, это одно из самых сложных решений и для меня, и для правительства, и для президента. Очень сложное, нервное, с ожиданиями тяжелыми и никому такое решение принимать не хотелось. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться", — сказа премьер.

Он в очередной раз подчеркнул, что реформа была задумана для того, что люди в России начали жить в нормальных условиях. И чтобы финансовая система работала а не задыхалась.

Ранее премьер назвал реформу "горьким лекарством", которое не хочется принимать, но делать это необходимо, если хочешь жить.

Еще одним сложным решением Медведев назвал ответ на агрессию Грузии в 2008 году. "Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно", — сказал он, подчеркнув, что развитие событий показало правильность его решения.

Напомним, Грузия в ночь на 8 августа 2008 года напала на Южную Осетию. Россия, защищая жителей республики, ввела войска и в течение пяти дней вытеснила грузинских военных. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Что касается реформы, то ее принято называть законом о совершенствовании пенсионной системы России. Президент Владимир Путин подписал документ 3 октября 2018 года, согласно которому с 2019 года происходит поэтапное повышение возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.12.2019 19:56
гость

лучше бы он радостное решение для людей принял, уйти с должности

5.12.2019 19:58
месный

ой нада же, а рабочие места для тех кому за 45+ он не подумал, где им работать то?

5.12.2019 19:59
- гость -

Пожалеют еще за это решение.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
20:32
Власти Барнаула и перевозчики обсудили самые резонансные ДТП в 2019 году 0
20:03
В Барнауле дочь и внук выгнали на улицу 83-летнюю пенсионерку 0
19:33
Медведев назвал самое сложное решение в своей карьере 3
19:01
Бийчанин в Барнауле угнал автомобиль, чтобы доехать до родного города 0
18:28
Медведев рассказал про хороший командный дух в правительстве России 3
18:01
Семь признаков того, что вы пьете много чая 0
17:49
Виктор Томенко порекомендовал Минздраву региона быть более открытым для населения 2
17:29
Медведев назвал российские поликлиники "сараями" и призвал строить новые 16
17:11
Летим на восток: власти объяснили, зачем нужен авиарейс Барнаул – Новосибирск 5
17:08
В Ростовской области предложили сделать 31 декабря выходным для женщин 0
16:35
Новосибирец отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова 16
16:16
Смотри, как надо! Медведица на Алтае учила детеныша добывать сурка 30
16:01
Ураганный ветер, дожди и плюсовая температура накроют Алтайский край 6 и 7 декабря 0
15:49
Судьи предложили наказывать СМИ за плохие материалы про суд и справедливость 20
15:35
В Чечне заказали золотые медали имени Кадырова с драгоценными камнями 16
15:20
Экс-футболист Алексей Смертин протаранил машину на парковке и скрылся с места ДТП 19
15:09
Ледовое побоище на Алтае: рыбак чуть не убил коллегу бензобуром 12
14:55
Сбежавшего голым из реанимации жителя Приморья насильно вернули в больницу 5
14:36
Позор и унижение: Лев Лещенко высказал свое мнение по поводу пенсий в России 19
14:21
В Барнауле водитель въехал в киоск с фруктами и припаркованный на тротуаре Lexus 28
14:02
Со "Сватами" все в порядке: Федор Добронравов раскрыл будущее сериала 7
13:45
Жители барнаульских многоэтажек стали меньше платить за электричество и отопление 5
13:32
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО 1
13:13
Власти Барнаула отказались благоустраивать сквер на площади Октября 14
13:01
От ресничек до одежки – сами: в Барнауле создают кукол по высоким стандартам СССР 3
12:47
Барнаулец с наркотиками и патронами приехал на челябинский вокзал 6
12:34
Свобода и скорость. В "Белокурихе-2" открыли горнолыжный сезон на "Мишиной горе"
Собирайтесь в Белокуриху покорять самый высокогорный лыжный комплекс Алтайского края
12:19
Индекс оливье: новогодний салат за 2019 год подорожал с опережением инфляции 1
12:02
Как избежать катастрофы: ученые сделали фильм о проблемах алтайских лесов 15
11:52
15 лет лишения свободы дали бийчанке за убийство 11-месячной дочери 6
11:41
В Перми почтут память погибших при пожаре в "Хромой лошади" в 2009 году 0
11:29
Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Барнауле 3
11:14
Есть время, чтобы вылечить: на Алтае стали чаще выявлять рак на ранней стадии 4
11:04
"Газпром" может отказаться от строительства газопровода в Китай через Алтай 16
10:54
В алтайском правительстве подтвердили отставку "экономического" министра 12
10:41
Coca-Cola отказывается от акций и скидок 26
10:33
Барнаулец залез в кабину башенного крана и объявил голодовку из-за долгов по зарплате 20
10:18
"Почта России" начала продавать лекарства, которые отпускают по рецептам 5
10:02
Алтайская кукла ручной работы. В нее влюбились Москва и Новосибирск 4
09:41
"Чтоб он сдох!" Интервью Дмитрия Шепелева возмутило отца Жанны Фриске 5
09:21
Варламов включил жилой комплекс в Барнауле в топ самых уродливых зданий России 54
09:09
Самозанятые пенсионеры получат неожиданную прибавку из-за лазейки в законе 0
08:44
Москвича посадили на 12 лет за то, что он хотел справить нужду в подъезде 41
08:14
В Подмосковье мальчика назвали Король Лев 11
07:49
Пенсии в России вырастут с 1 января 2020 года 9
07:25
За тобой следят. Какими уловками пользуются магазины для продаж 18
07:06
Врачи развеяли миф о пользе сауны при похудении 1
06:42
Живые ёлки и неизменные снежные фигуры: как выглядел новогодний Барнаул 30 лет назад 10
06:24
Дождь и мокрый снег обещают 5 декабря в Алтайском крае 1
06:15
Снежколепы, куклы, железная дорога: какие еще подарки ждут алтайские малыши 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.