В Барнауле дочь и внук выгнали на улицу 83-летнюю пенсионерку

83-летняя жительница Барнаула Валентина Бакланова, которую выгнала из дома родная дочь, пытается вернуть свое имущество, сообщает "Катунь 24". 30 лет назад она вместе с мужем построила дом в Казенной Заимке для себя и семьи дочери. Документы оформили на супруга, сама женщина прописана там не была.

Когда муж скончался, Валентина попала в больницу с инсультом. За это время дочь переписала участок на себя. Когда вернулась, дочь и внук уже не ждали, рассказала пенсионерка. С тех пор они встречаются только в суде. Сейчас женщина живет вместе с семьей сына Сергея в однокомнатной квартире. Как и с матерью сестра Сергеем общаться не желает.

Доказать право на дом сложно, но можно, говорят юристы. Есть много косвенных доказательств. В ближайшее время состоится новое слушание.