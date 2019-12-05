Власти Алтайского края решили отстреливать лис из-за бешенства

Лис в Алтайском крае будут отстреливать из-за случаев заражения бешенством и нападения на людей, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

"Последний случай с бешенством произошел в Красногорском районе, мною подписан указ о регулировании численности лисиц", – сказал министр на заседании регионального правительства министр экологии и природных ресурсов края Владимир Попрядухин.

По данным властей, в регионе насчитывается 11 неблагополучных пунктов по заболеваемости бешенством среди диких животных. При этом лисы начали выходить к поселениям в поисках пропитания из-за наступления голодного периода.

Так, на прошлой неделе в селе Усть-Иша было зарегистрировано несколько случаев нападения бешеных лис на местных жителей. После этого в населенном пункте ввели карантин.

Как отметил Попрядухин, в 2019 году охотники в Алтайском крае уже отстреливали лис – добыто 1,1 тыс. животных. Кроме того, проводится вакцинация от бешенства – было выложено порядка 156 тыс. вакцин.

Стоит отметить, что в крае практически каждый год ведут отстрел лисиц из-за угрозы бешенства. В 2002 году сообщалось, что в регионе насчитывалось около 21 тыс. лис, а довести численность необходимо было до уровня 1998 года — 7 тыс. Для этого даже предлагали разрешить охотникам вести отстрел круглый год.